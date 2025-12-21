Η Πάτρα σε εορταστικούς ρυθμούς: Ανοιχτά τα καταστήματα και το εορταστικό ωράριο

Η αγορά της Πάτρας κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά σήμερα.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, περίπου 4 στους 10 καταναλωτές προγραμματίζουν να αγοράσουν ρούχα, 3 στους 10 παιχνίδια και ηλεκτρονικά είδη, ενώ 2 στους 10 προσανατολίζονται στην αγορά ειδών σπιτιού, κυρίως ως χριστουγεννιάτικα δώρα.

Για την πλειονότητα των καταναλωτών, 9 στους 10, το βασικό κριτήριο κατά τις αγορές των Χριστουγέννων παραμένει η τιμή, σε σύγκριση με το 64% που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα των προϊόντων.

Το εορταστικό ωράριο στην Πάτρα

Κυριακή 21/12/2025 11.00 – 18.00

Δευτέρα 22/12/2025 10.00 – 21.00

Τρίτη 23/12/2025 10.00 – 21.00

Τετάρτη 24/12/2025 10.00 – 20.00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 9.00 – 16.00

Κυριακή 28/12/2025 11.00 – 18.00

Δευτέρα 29/12/2025 10.00 – 21.00

Τρίτη 30/12/2025 10.00 –21.00

Τετάρτη 31/12/2025 10.00 – 20.00

Πέμπτη 1/1/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/1/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 6/1/2026 ΑΡΓΙΑ