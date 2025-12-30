ΠΟΕΔΗΝ: 70 κακοποιημένα παιδιά στα νοσοκομεία της χώρας τις γιορτές

Συνολικά 70 κακοποιημένα παιδιά βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία της χώρας κατά την εορταστική περίοδο, όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει πως “έρχονται για εξετάσεις είναι καλά αλλά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ελλείψει προνοιακών μονάδων”.

Όπως λέει ο ίδιος, τα περισσότερα βρίσκονται στα τρία νοσοκομεία Παίδων της Αττικής, όπου “υπερβαίνουν τα 40 κάθε φορά”.

Ο κ. Γιαννάκος προσθέτει πως “δεν αξίζει να κακοποιούνται δεύτερη φορά τα παιδιά αυτά επειδή το κράτος κοινωνικής προστασίας δεν διαθέτει θέσεις φιλοξενίας στις προνοιακές μονάδες λόγω ελλείψεων προσωπικού. Μόνο από τις προνοιακές μονάδες μπορούν να επουλώσουν τις πληγές αυτών των παιδιών”.

Παράλληλα, ενημερώνει για την κατάσταση των δίδυμων που βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στη παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, αδέρφια του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία και οι δύο γονείς είναι φυλακή. “Εκεί, όπως και σε πολλές περιπτώσεις το νοσηλευτικό προσωπικό κάνει ότι μπορεί να χαρούν τις Γιορτές”.

Τέλος, αναφέρεται στην κατάσταση της υγείας του 5χρονου παιδιού που νοσηλεύεται με εγκαύματα δευτέρου βαθμού από την πυρκαγιά στο σπίτι του, η οποία στοίχισε τη ζωή του 7χρονου αδερφού του χθες στην περιοχή Ρίζωμα, στη Ροδόπη.

“Έχει εγκαύματα στα χέρια, πόδια και πρόσωπο τα οποία είναι αντιμετωπίσιμα και δεν κρίνεται απαραίτητη η διακομιδή του σε μονάδα άλλου νοσοκομείου”, σημειώνει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Η σκέψη μας είναι στα 70 και πλέον κακοποιημένα παιδιά που βρίσκονται παρκαρισμένα με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία.

Έρχονται για εξετάσεις είναι καλά αλλά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ελλείψει προνοιακών μονάδων.

Τα περισσότερα βέβαια βρίσκονται παρκαρισμένα στα τρία νοσοκομεία παίδων της Αττικής.

Εκεί υπερβαίνουν τα 40 κάθε φορά.

Αξίζει να σταθούμε στα δύο δίδυμα μικρά παιδιά που βρίσκονται παρκαρισμένα με εισαγγελική εντολή στη παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Είναι αδέλφια του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία και οι δύο γονείς είναι φυλακή.

Σας δείχνω σημερινή φωτογραφία με τη νοσηλεύτρια της παιδιατρικής κλινικής να τα φροντίζει με μεγάλη στοργή.

Και τα ίδια τα παιδιά δείχνουν να το απολαμβάνουν.

Ίδιες πάμπολλες εικόνες συναντάς στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τα δεκάδες παρκαρισμένα παιδιά.

Ίδιες εικόνες σε όλα τα νοσοκομεία της χωρας γεμάτες ευαισθησία με τα παιδιά με εισαγγελική εντολή, με το νοσηλευτικό προσωπικό να κάνει ότι μπορεί να χαρούν τις Γιορτές.

Δεν είναι όμως αυτή η δουλειά των νοσηλευτών ούτε των νοσοκομείων.

Δεν αξίζει να κακοποιούνται δεύτερη φορά τα παιδιά αυτά επειδή το κράτος κοινωνικής προστασίας δεν διαθέτει θέσεις φιλοξενίας στις προνοιακές μονάδες λόγω ελλείψεων προσωπικού.

Μόνο από τις προνοιακές μονάδες μπορούν να επουλώσουν τις πληγές αυτών των παιδιών.

Πολλά μπράβο στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων που δείχνουν μεγάλη ευαισθησία και ανθρωπιά.

ΕΠΙΣΗΣ στη ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ νοσηλεύεται το 5χρόνο αγοράκι με εγκαύματα δευτέρου βαθμού από την πυρκαγιά στο σπίτι του.

Έχει εγκαύματα στα χέρια, πόδια και πρόσωπο τα οποία είναι αντιμετωπίσιμα και δεν κρίνεται απαραίτητη η διακομιδή του σε μονάδα. άλλου νοσοκομείου αφού το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης δεν διαθέτει.