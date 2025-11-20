Πάτρα: 106 κακοποιημένα παιδιά σε Καραμανδάνειο και Ρίο από την αρχή του έτους

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης Παιδιών υπενθυμίζει κάθε χρόνο την ανάγκη για πρόληψη και αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων.

Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα –και ειδικά η Πάτρα– αποκαλύπτει ένα σύστημα που αδυνατεί να στηρίξει τα πιο ευάλωτα παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τα νοσοκομεία της Πάτρας καταγράφουν ανησυχητική αύξηση περιστατικών παιδικής κακοποίησης, με τα παιδιά να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε παιδιατρικές κλινικές λόγω έλλειψης διαθέσιμων προνοιακών δομών.

Σοκαριστικά στοιχεία για την Πάτρα

Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων:

93 κακοποιημένα παιδιά φιλοξενήθηκαν μέσα στο 2025.

Περιλαμβάνονται περιστατικά σωματικής, ψυχολογικής, σεξουαλικής κακοποίησης και παραμέλησης.

Πολλά παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο για εβδομάδες ή και μήνες, παρά το ότι η υγεία τους είναι καλή.

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου:

13 παιδιά φιλοξενήθηκαν με εισαγγελική εντολή.

59 επιπλέον περιστατικά κακοποίησης που καταγγέλθηκαν από γιατρούς.

Ετοιμάζεται ειδικό ιατρείο κακοποιημένων παιδιών λόγω της αυξημένης ανάγκης.

Η εικόνα στα νοσοκομεία της Αχαΐας αποτυπώνει την αδυναμία του συστήματος να ανταποκριθεί: ενώ τα παιδιά χρειάζονται άμεση απομάκρυνση από κακοποιητικά περιβάλλοντα και ψυχοκοινωνική στήριξη, τελικά παραμένουν σε νοσοκομεία – έναν χώρο ακατάλληλο για μακροχρόνια παραμονή.

Πανελλαδική κρίση

Σε όλη τη χώρα, περισσότερα από 1.200 κακοποιημένα παιδιά βρέθηκαν «παρκαρισμένα» σε νοσοκομεία μέσα στο 2025, αριθμός που αυξάνεται κάθε χρόνο. Την ίδια στιγμή, πάνω από 70 παιδιά νοσηλεύονται σήμερα σε νοσοκομεία πανελλαδικά περιμένοντας μια θέση σε δομή φιλοξενίας.

Μεγάλες δημόσιες προνοιακές δομές παραμένουν με κλειστά τμήματα λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ η αδυναμία των υπηρεσιών παιδικής προστασίας καθυστερεί τις διαδικασίες υιοθεσίας, αναδοχής και επανένταξης.

Ο κ. Γιαννάκος τονίζει ότι η παραμονή των παιδιών στα νοσοκομεία δεν αποτελεί λύση αλλά οδηγεί σε «δεύτερο κύκλο κακοποίησης», καθώς τα παιδιά μένουν εκτός σχολείου, αποκόπτονται από δραστηριότητες και συχνά εμφανίζουν παραβατικές συμπεριφορές.

Με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού (20/11), ζητά:

ενίσχυση δομών φιλοξενίας,

προσλήψεις προσωπικού,

λειτουργία επιπλέον θέσεων στις προνοιακές μονάδες,

άμεση αποσυμφόρηση των νοσοκομείων,

δράσεις πρόληψης στην κοινότητα.