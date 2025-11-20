Γιατί μας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο από την Πολωνία και την Ολλανδία;

Προσοχή με τις τηλεφωνικές απάτες που βρίσκονται σε εκ νέου σε εξέλιξη - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει καταγράψει τον τελευταίο καιρό αύξηση των τηλεφωνικών απόπειρων απάτης, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση περιστατικών phishing, με email ή sms, απάτες με κρυπτονομίσματα, και αγορές μέσω ψεύτικων e-shops. Τις τελευταίες ημέρες χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν πως δέχονται κλήσεις από το εξωτερικό με κωδικούς από Τσεχία, Ολλανδία, Πολωνία και Ιταλία, με χαρακτηριστικούς διεθνείς κωδικούς όπως: +48 (Πολωνία)

+3197 (Ολλανδία) Πρόκειται για απάτη τύπου Wangiri. Μεταξύ των αριθμών που εμφανίζονται κατά κόρον είναι τα +48729750644 και το +48699555226. Φυσικά δεν πρόκειται για νέο “φαινόμενο”, αλλά ανά διαστήματα εντείνεται. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες πρέπει να μην απαντούν στα συγκεκριμένα νούμερα και να τα μπλοκάρουν και σε καμία περίπτωση να μην καλέσουν πίσω καθώς πρόκειται για απάτη. Όσοι καλούν το κάνουν για να δουν ποιος αριθμός απαντάει και εν συνεχεία αναμένεται να στείλουν spam sms με κακόβουλα links προς άντληση προσωπικών στοιχείων. Εάν όμως ο πολίτης επιχειρήσει να καλέσει πίσω τον άγνωστο αριθμό τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει κάποια υπέρογκη χρέωση και οι δράστες να αποσπούν τα χρήματα των τηλεφωνικών χρεώσεων. Μάλιστα, μπορεί η κλήση να φαίνεται ότι προέρχεται από συγκεκριμένη χώρα, αλλά ο απατεώνας μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε.

Επίσης, σύνηθες είναι με τη μέθοδο “Caller ID Spoofing” η κλήση να εμφανίζεται να πραγματοποιείται από τηλεφωνικό αριθμό που πραγματικά ανήκει σε τράπεζα, ή από κάποια υπηρεσία “υποστήριξης” με σκοπό την υποκλοπή κωδικών e-Banking τους, τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών αλλά και τους Κωδικούς μιας Χρήσης (OTP). Οι πολίτες θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να θυμούνται ότι οι τράπεζες δεν θα καλέσουν ούτε θα αποστείλουν μήνυμα (π.χ. email, SMS) για να: Σας ζητήσουν να αποκαλύψετε τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως στοιχεία λογαριασμών και καρτών, κωδικούς ΑΤΜ και κωδικούς εισόδου στις υπηρεσίες e-Banking, Mobile Banking.

Σας ενημερώσουν ότι έχει κλειδωθεί ή έχει κάποιο πρόβλημα ο λογαριασμός ή κάρτα σας και ταυτόχρονα να σας οδηγήσουν σε ιστοσελίδα για να συμπληρώσετε κωδικούς σύνδεσης για το e-Banking, στοιχεία κάρτας σας ή Κωδικό μιας Χρήσης (OTP) ώστε να επιλυθεί το δήθεν πρόβλημα.

Μπορείτε να καταγγείλετε το περιστατικό μέσω της επίσημης πλατφόρμας: Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ανάλογες κλήσεις γίνονται και μέσω της εφαρμογής Viber, προκαλώντας εύλογη ανησυχία σε χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα. Οι κλήσεις αυτές προέρχονται κυρίως από άγνωστους αριθμούς του εξωτερικού. Σύμφωνα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι αριθμοί δεν ανήκουν σε ενεργούς χρήστες της πλατφόρμας και σχετίζονται με οργανωμένα δίκτυα ηλεκτρονικής απάτης τύπου phishing. Οι δράστες προσπαθούν να παρασύρουν τους χρήστες ώστε να ακολουθήσουν σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες και να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα.