Γιατί μας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο από την Πολωνία και την Ολλανδία;

Προσοχή με τις τηλεφωνικές απάτες που βρίσκονται σε εκ νέου σε εξέλιξη - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει καταγράψει τον τελευταίο καιρό αύξηση των τηλεφωνικών απόπειρων απάτης, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση περιστατικών phishing, με email ή sms, απάτες με κρυπτονομίσματα, και αγορές μέσω ψεύτικων e-shops.
Τις τελευταίες ημέρες χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν πως δέχονται κλήσεις από το εξωτερικό με κωδικούς από Τσεχία, Ολλανδία, Πολωνία και Ιταλία, με χαρακτηριστικούς διεθνείς κωδικούς όπως:
+48 (Πολωνία)
+3197 (Ολλανδία)
Πρόκειται για απάτη τύπου Wangiri.
Μεταξύ των αριθμών που εμφανίζονται κατά κόρον είναι τα +48729750644 και το +48699555226. Φυσικά δεν πρόκειται για νέο “φαινόμενο”, αλλά ανά διαστήματα εντείνεται.
Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες πρέπει να μην απαντούν στα συγκεκριμένα νούμερα και να τα μπλοκάρουν και σε καμία περίπτωση να μην καλέσουν πίσω καθώς πρόκειται για απάτη. Όσοι καλούν το κάνουν για να δουν ποιος αριθμός απαντάει και εν συνεχεία αναμένεται να στείλουν spam sms με κακόβουλα links προς άντληση προσωπικών στοιχείων.
Εάν όμως ο πολίτης επιχειρήσει να καλέσει πίσω τον άγνωστο αριθμό τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει κάποια υπέρογκη χρέωση και οι δράστες να αποσπούν τα χρήματα των τηλεφωνικών χρεώσεων.
Μάλιστα, μπορεί η κλήση να φαίνεται ότι προέρχεται από συγκεκριμένη χώρα, αλλά ο απατεώνας μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε.
Επίσης, σύνηθες είναι με τη μέθοδο “Caller ID Spoofing” η κλήση να εμφανίζεται να πραγματοποιείται από τηλεφωνικό αριθμό που πραγματικά ανήκει σε τράπεζα, ή από κάποια υπηρεσία “υποστήριξης” με σκοπό την υποκλοπή κωδικών e-Banking τους, τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών αλλά και τους Κωδικούς μιας Χρήσης (OTP).
Οι πολίτες θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να θυμούνται ότι οι τράπεζες δεν θα καλέσουν ούτε θα αποστείλουν μήνυμα (π.χ. email, SMS) για να:
Σας ζητήσουν να αποκαλύψετε τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως στοιχεία λογαριασμών και καρτών, κωδικούς ΑΤΜ και κωδικούς εισόδου στις υπηρεσίες e-Banking, Mobile Banking.
Σας ενημερώσουν ότι έχει κλειδωθεί ή έχει κάποιο πρόβλημα ο λογαριασμός ή κάρτα σας και ταυτόχρονα να σας οδηγήσουν σε ιστοσελίδα για να συμπληρώσετε κωδικούς σύνδεσης για το e-Banking, στοιχεία κάρτας σας ή Κωδικό μιας Χρήσης (OTP) ώστε να επιλυθεί το δήθεν πρόβλημα.
Μπορείτε να καταγγείλετε το περιστατικό μέσω της επίσημης πλατφόρμας: Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Ανάλογες κλήσεις γίνονται και μέσω της εφαρμογής Viber, προκαλώντας εύλογη ανησυχία σε χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα. Οι κλήσεις αυτές προέρχονται κυρίως από άγνωστους αριθμούς του εξωτερικού.
Σύμφωνα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι αριθμοί δεν ανήκουν σε ενεργούς χρήστες της πλατφόρμας και σχετίζονται με οργανωμένα δίκτυα ηλεκτρονικής απάτης τύπου phishing.
Οι δράστες προσπαθούν να παρασύρουν τους χρήστες ώστε να ακολουθήσουν σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες και να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα.
Όπως σημειώνει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος:
Τη μέθοδο «Caller ID Spoofing» χρησιμοποιούν το τελευταίο διάστημα επιτήδειοι, που προσποιούνται ότι τηλεφωνούν εκ μέρους της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ή συνεργατών της Υπηρεσίας, ώστε, με απώτερο σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες ή να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα.
Για να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποιούν τη μέθοδο «Caller ID Spoofing», με την οποία, μέσω της χρήσης κυρίως υπηρεσιών Voice over IP (VoIP), παραποιούν τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην αναγνώριση κλήσης του παραλήπτη, προκειμένου να πείσουν ότι οι κλήσεις προέρχονται από αξιόπιστους οργανισμούς ή εταιρείες, αποκρύπτοντας ταυτόχρονα την πραγματική τους ταυτότητα.
Στην προκειμένη περίπτωση, επικαλούνται ότι τηλεφωνούν εκ μέρους της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ή ως συνεργάτες, και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες, με πρόσχημα ότι υπάρχουν λογαριασμοί στο όνομά τους με κρυπτονομίσματα και ότι θα βοηθήσουν στην ανάκτησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι πολίτες:
Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τηλεφωνικές κλήσεις που φαίνεται να προέρχονται από δημόσιους Οργανισμούς ή εταιρείες (π.χ Αστυνομία, Interpol, τράπεζες κ.α.) και ο συνομιλητής ζητά ευαίσθητα προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.
Αν δεχθούν μία παρόμοια κλήση ή κατά τη διάρκεια μίας κλήσης υποψιασθούν ότι προσπαθούν να τους εξαπατήσουν, να τερματίσουν αμέσως την κλήση και να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητά της, μέσω του επίσημου κατά περίπτωση φορέα.
Να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλεφωνικά: 11188
Στέλνοντας e-mail στο: [email protected]
Μέσω twitter:@CyberAlertGR
Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου
Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD”.
πηγη news247
Πάτρα- Καταστήματα εστίασης και περίπτερα: Ναι στα μέτρα για αλκοόλ και καπνικά σε ανηλίκους, αλλά όχι σε νέα ηλεκτρονική γραφειοκρατία
Πάτρα: Έρχονται 20 απόγονοι πατρινοϊταλών που εκδιώχθηκαν το ’45- «Τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν;»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr