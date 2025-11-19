Πάτρα- Καταστήματα εστίασης και περίπτερα: Ναι στα μέτρα για αλκοόλ και καπνικά σε ανηλίκους, αλλά όχι σε νέα ηλεκτρονική γραφειοκρατία

Η ανακοίνωση των νέων μέτρων για τον έλεγχο και την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους από την κυβέρνηση βρίσκει, κατά βάση, θετικούς τους επαγγελματίες της Πάτρας, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια αναγκαία παρέμβαση.

Την ίδια στιγμή, όμως, θέτουν μια σειρά από πρακτικά ερωτήματα και επισημάνσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα.

«Τα νέα μέτρα βρίσκουν σύμφωνο τον ΣΚΕΑΝΑ για οτιδήποτε έρχεται να ελέγξει την κατανάλωση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων από τους ανήλικους, γιατί είναι τα παιδιά όλων μας» δηλώνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, Τάκης Ματθαιόπουλος. Ωστόσο, επισημαίνει ότι υπάρχει προβληματισμός για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας». Όπως λέει, θα ήταν προτιμότερο τα μέτρα να είναι πιο στοχευμένα: «Για τα κλαμπ, εκεί που πάνε οι έφηβοι, γιατί δεν έχει καμία αξία να γίνουν όλα αυτά σε μια εκδήλωση όπως, για παράδειγμα, ένα παιδικό πάρτι, σε ένα εστιατόριο ή καφέ, όπου υπάρχει συνοδεία γονέων και αν μη τι άλλο δεν θα υπάρξει ένα 7χρονο ή ένα 8χρονο να καταναλώσει αλκοόλ ή να καπνίσει. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Να υπάρξει ένας διαχωρισμός παιδιών και εφήβων».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρόεδρος των περιπτερούχων, Τάκης Ταλαγάνης, ο οποίος τονίζει ότι η ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο υπήρχε εδώ και χρόνια. «Το περιμέναμε και έπρεπε να γίνει, να μπει ένα φρένο σε ό,τι αφορά τον αλκοόλ και τα καπνικά είδη στους ανήλικους. Εμείς πάντα ζητούσαμε ταυτότητα, κυρίως μέσω του gov.gr, εάν βλέπαμε ότι ένα παιδί δεν είναι πάνω από 18 χρονών. Ωστόσο και πάλι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος γι’ αυτό που σου δείχνει, καθώς υπάρχουν παιδιά που παίζουν την τεχνολογία στα δάχτυλα και έχουν την ικανότητα να αλλάζουν φωτογραφίες και στοιχεία». Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι γι’ αυτό οι περιπτερούχοι ζητούν πλέον «ταυτότητα αλλά όχι μέσω gov.gr».

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία – Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία

Με την υπογραφή των σχετικών ΚΥΑ των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τίθενται σε εφαρμογή νέες ψηφιακές πλατφόρμες και μηχανισμοί που στοχεύουν στην ασφαλή και αποτελεσματική επαλήθευση ηλικίας και στην προστασία των ανηλίκων:

* Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων – «alto.gov.gr», όπου καλούνται να εγγραφούν έως τις 31 Ιανουαρίου του 2026 όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν Προϊόντα Καπνού, Αλκοόλ και λοιπά Μη Καπνικά Προϊόντα, όπως για παράδειγμα προϊόντα άτμισης. Με την εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο εκδίδεται έγγραφο που φέρει QR code. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται οι έλεγχοι νομιμότητας που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους θα υπάρχει η δυνατότητα τόσο σκαναρίσματος του QR code του εγγράφου, όσο και επιβεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που δε θα εγγραφούν στο Μητρώο θα απαγορεύεται να πωλούν τα προαναφερόμενα προϊόντα. Σε περίπτωση πώλησης ή διάθεσης από μη εγγεγραμμένα πρόσωπα, ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια πώλησης ή ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Στόχος του alto.gov.gr είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς και η εξασφάλιση ότι η διάθεση των σχετικών προϊόντων πραγματοποιείται με πλήρη συμμόρφωση προς το θεσμικό πλαίσιο που απαγορεύει την πώλησή τους σε ανήλικους.

* Αναγγελία Ιδιωτικής Εκδήλωσης μέσω gov.gr – «events.gov.gr». Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό Μητρώο για την καταχώριση και παρακολούθηση εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τον έλεγχο των εκδηλώσεων αυτών. Ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, στα οποία σε κανονική λειτουργία η είσοδος ανηλίκων δεν επιτρέπεται, εισέρχονται στο events.gov.gr όπου και δηλώνουν την εκδήλωση με τη συμμετοχή ανηλίκων. Στη συνέχεια οι διοργανωτές, για παράδειγμα ένα φροντιστήριο, μια σχολή χορού, αποδέχονται μέσω της πλατφόρμας την εκδήλωση και παράγεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο φέρει QR code και αποθηκεύεται στις «Θυρίδες Πολίτη» στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet του επιχειρηματία και του διοργανωτή. Σε περίπτωση ελέγχου επιδεικνύουν το ιδιωτικό συμφωνητικό, ώστε να αποδειχθεί και μέσω του ελέγχου του QR code η νομιμότητα της εκδήλωσης.

* Ο Μηχανισμός Επαλήθευσης Ηλικίας μέσω του Gov.gr Wallet και του Kids Wallet τόσο για το φυσικό όσο και για το ψηφιακό περιβάλλον: Πρόκειται για την ένταξη της ευρωπαϊκής τεχνικής προσέγγισης για το «age verification» στο Gov.gr Wallet και στο Kids Wallet. Με τον τρόπο αυτό, εφαρμόζεται ένας σύγχρονος και ασφαλής μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, με την απαραίτητη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα: α) Όσον αφορά στα σημεία λιανικής πώλησης, οι πωλητές επιλέγουν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet την ηλικιακή ομάδα για την επαλήθευση της ηλικίας (π.χ. πάνω από 15) και εμφανίζεται ένα QR code. Ο πιθανός αγοραστής σκανάρει το QR code είτε μέσω του Gov.gr Wallet, είτε του Kids Wallet και επιτρέπει την κοινοποίηση του πιστοποιητικού επιβεβαίωσης της ηλικίας. Στο Gov.gr Wallet του πωλητή εμφανίζεται πράσινη ή κόκκινη σήμανση ανάλογα με το εάν επιτρέπεται ή όχι η πώληση του προϊόντος βάσει της ηλικίας, β) Όσον αφορά στα διαδικτυακά καταστήματα, ο πολίτης σκανάρει από το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet το QR code που εμφανίζεται στο περιβάλλον του διαδικτυακού καταστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, τα διαδικτυακά καταστήματα λαμβάνουν μόνο την πληροφορία της ηλικίας (π.χ. πάνω από 18), ώστε να επιτρέψουν ή να αποτρέψουν την αγορά του προϊόντος (π.χ. προϊόν καπνού, αλκοόλ ή ταινία).

