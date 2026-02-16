Back to Top
Στο Καραμανδάνειο 7χρονος μετά από τροχαίο στην Κατούνα

Ο 7χρονος έσπασε το πόδι του

Στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών διακομίστηκε το 7χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κατούνα Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr πρόκειται για εκτροπή οχήματος στο Γυμνάσιο της Κατούνας.

Το όχημα χτύπησε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου ο 53χρονος οδηγός και ο 7χρονος γιος του.

Ο 7χρονος έσπασε το πόδι του και ήταν απαραίτητη η διακομιδή του στην Πάτρα.

Ειδήσεις