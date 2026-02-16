Στο Καραμανδάνειο 7χρονος μετά από τροχαίο στην Κατούνα

Ο 7χρονος έσπασε το πόδι του
Στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών διακομίστηκε το 7χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κατούνα Ξηρομέρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr πρόκειται για εκτροπή οχήματος στο Γυμνάσιο της Κατούνας.
Το όχημα χτύπησε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο.
Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου ο 53χρονος οδηγός και ο 7χρονος γιος του.
Ο 7χρονος έσπασε το πόδι του και ήταν απαραίτητη η διακομιδή του στην Πάτρα.
Πάτρα: «Από το να χωρίζουμε κάτι, καλύτερα να ενώνουμε» λέει ο Παύλος Σκούρας για τους ενήλικες στο Καρναβάλι των Μικρών
Πάτρα: Νέα τρικυμία στον Φαρμακευτικό Σύλλογο- Τι λένε Σοφιανόπουλος και Μαστοράκου για τη νέα παραίτηση
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τους Στρατηγούς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr