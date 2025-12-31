Καιρός Πρωτοχρονιάς: Ψυχρή εισβολή εξπρές - Χαμηλές θερμοκρασίες με ανέμους που «ξυρίζουν»

Το ψύχος θα κρατήσει λίγες ώρες

Την επέλασή της σε όλη τη χώρα έχει ξεκινήσει η ψυχρή εισβολή εξπρές με την θερμοκρασία να πέφτει κατακόρυφα, ενώ σε αρκετές περιοχές θα πέσουν και χρόνια. Η ψυχρή εισβολή θα κρατήσει λίγες ώρες, παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, αλλά θα δώσει άκρως χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς, ασθενείς βροχές αναμένονται στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, με σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Στα βορειότερα τμήματα περιμένουμε αίθριο καιρό, με λίγα χιόνια το πρωί στη Θράκη στα χαμηλά. Παροδικές και ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές ημιορεινές περιοχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια, και θα δημιουργηθεί παγετός στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί κοντά στους 7-9 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά αντίστοιχα, 10-13 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 16 στο νότιο Αιγαίο, με περαιτέρω πτώση προς την αλλαγή του έτους. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί επιτείνοντας την αίσθηση του κρύου. Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 9 μέχρι το μεσημέρι και θα πέσει κατακόρυφα στη συνέχεια, έως 2 βαθμούς το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1…3 βαθμούς. Δείτε τις θερμοκρασίες στην Ελλάδα

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Την Πρωτοχρονιά θα υπάρχει ήλιος σε Ιόνιο και ηπειρωτικά, ενώ θα βρέξει τοπικά στην Εύβοια και το Αιγαίο. Θα χιονίσει λίγο σε Λήμνο Σαμοθράκη, ημιορεινά Εύβοιας και ορεινά Κρήτης. Παράλληλα θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, με το κρύο να είναι τσουχτερό ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα με ελάχιστες και -8 βαθμούς, όμως και οι μέγιστες θα είναι χαμηλά μέχρι 6 στα βόρεια και ως 10 στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή θα κυλήσουν με πολύ ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους, (το ΣΚ στο βόρειο Αιγαίο και θυελλώδεις), ενώ βροχές θα έχουμε στα δυτικά και το Σαββατοκύριακο και στο ανατολικό Αιγαίο. Την Παρασκευή θα χιονίσει στα ορεινά κυρίως Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας. Ψυχρή εισβολή express το επόμενο διήμερο (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Αθήνα 2-9 °C Θεσσαλονίκη -1..3°C Καστοριά -5..1°C Τρίκαλα -2..3°C Καλάβρυτα -2..5°C Ασθενείς χιονοπτώσεις αύριο σε χαμηλά υψόμετρα

Ανατολ. Θεσσαλία (Πήλιο) > 400 μ. Κεντρική-ανατολ. Στερεά > 500 μ. Εύβοια (Δίρφη) > 500 μ. Βορειοανατολική Πελοπόννησος > 700 μ. Λίγα χιόνια και στην Αττική την παραμονή της Πρωτοχρονιάς Χιόνια σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα Ασθενής χιονόπτωση στην Πεντέλη και στον Υμηττό (500 μ.) (προς την αλλαγή του χρόνου) Στο Σέλι η χαμηλότερη θερμοκρασία

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -8.2 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.