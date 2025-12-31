Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία για τα τέλη κυκλοφορίας

Σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας για το 2026, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι και αφορούν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν κανονικά. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε μέσω της ΑΑΔΕ είτε μέσω e-banking.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έως χθες είχαν πληρώσει περίπου 4,8 εκατ. ιδιοκτήτες ΙΧ, ενώ απομένουν περίπου 700.000 οχήματα που δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει την υποχρέωση.

Από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ το νέο σύστημα προσαυξήσεων για εκπρόθεσμη πληρωμή:

προσαύξηση 25% για πληρωμή εντός Ιανουαρίου,

50% για πληρωμή εντός Φεβρουαρίου,

100% από την 1η Μαρτίου και μετά, δηλαδή διπλασιασμός των τελών.

Οι ίδιες επιβαρύνσεις ισχύουν και σε περιπτώσεις μερικής καταβολής.

Παράλληλα, σήμερα λήγει και η προθεσμία για την ψηφιακή δήλωση ακινησίας και την ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων μέσω myCAR, για όσους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2026.