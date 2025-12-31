Τσουχτερό κρύο, χιονόπτωση και παγετός: Χάρτες δείχνουν πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες

Από την Παρασκευή 2/1/2026, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει σταδιακά με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Ολικό παγετό φέρνει ο καιρός την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 31/12, στα βόρεια της χώρας, με το έντονο κρύο να επηρεάζει και την Αττική. Χαλάει ο καιρός από σήμερα (30/12) το απόγευμα

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. Πιο αναλυτικά: -Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας. - Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12 η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. - Την Τετάρτη 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία, Αν. Στερεά) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Η πρόγνωση Καλλιάνου για τον καιρό την Πρωτοχρονιά

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι αν επιβεβαιωθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το βράδυ της Τετάρτης στην Αττική, λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είναι πιθανό να σημειωθούν παροδικές και τοπικές χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων. Προς τα μεσάνυχτα η πιθανότητα αυξάνεται, με τα χιόνια να ενδέχεται να φτάσουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ακόμη και στα 250–300 μέτρα, κυρίως σε περιοχές των βορείων προαστίων, ενώ παρόμοιες συνθήκες αναμένονται και σε άλλα σημεία της Περιφέρειας. Αργά το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου και πλησιάζοντας χρονικά προς τα μεσάνυχτα για την αλλαγή του χρόνου, στην υπόλοιπη επικράτεια τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στις εξής περιοχές: - Κεντροανατολική Εύβοια από τα 300 με 350 μέτρα

- Κεντρική Στερεά από τα 450 με 500 μέτρα

- Βόρεια Πελοπόννησος από τα 700 με 750 μέτρα

- Νομοί Φθιώτιδας και νότιας Βοιωτίας από τα 250 με 300 μέτρα

- Πολύ τοπικά στη Δυτική Θεσσαλία, για λίγο, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

- Δυτική Στερεά από τα 700 μέτρα

- Βόρειες Κυκλάδες από τα 400 με 500 μέτρα

Ο καιρός την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.