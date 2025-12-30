Πάτρα: Έξαρση του υποστελέχους Κ της γρίπης- «1 στους 10 χρειάζεται εισαγωγή» λέει η Άννα Μαστοράκου

Έξαρση της γρίπης του υποστελέχους Κ καταγράφεται αυτή την περίοδο στην Πάτρα, ενώ η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, μίλησε στο thebest.gr για τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνει ο κόσμος.

Αύξηση κρουσμάτων και νέο στέλεχος

Όπως εξηγεί, «φέτος παρατηρείται σημαντική αύξηση κρουσμάτων γρίπης, με ιδιαίτερη ανησυχία για τη νέα μορφή, το υποστέλεχος Κ. Πρόκειται για ένα στέλεχος με υψηλό πυρετό και έντονα συμπτώματα», σημειώνει, τονίζοντας πως «αναμένουμε κύμα, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά και στα παιδιά».

Συμπτώματα και νοσηλείες

Η κ. Μαστοράκου επισημαίνει ότι «τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν κεφαλαλγία και φαρυγγαλγία». Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η έγκαιρη προφύλαξη είναι κρίσιμη για την αποφυγή επιπλοκών, όπως η πνευμονία. Στα νοσοκομεία υπάρχουν περιστατικά στις εφημερίες, όμως το ποσοστό που χρειάζεται εισαγωγή παραμένει περίπου 1 στους 10», εξηγεί.

Ο ρόλος του εμβολιασμού

Η αντιπεριφερειάρχης τονίζει πως ο εμβολιασμός παραμένει κομβικός. «Το εμβόλιο δεν αποτρέπει απαραίτητα τη νόσηση, αλλά μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο νοσηλείας», διευκρινίζει.

Προφυλάξεις για τον κόσμο

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα προφύλαξης, η κ. Μαστοράκου προτείνει τη χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό, ειδικά για τους ηλικιωμένους, το συχνό πλύσιμο χεριών και τον έγκαιρο εμβολιασμό για τα παιδιά και τις ευπαθείς ομάδες.

Η συνολική εικόνα δείχνει αυξημένη κυκλοφορία της γρίπης, αλλά η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη προφύλαξη μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης. «Η προσοχή και η πρόληψη είναι το κλειδί για να αποφευχθούν οι επιπλοκές», καταλήγει η κ. Μαστοράκου.