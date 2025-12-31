«Άσπρη» ημέρα στην Εύβοια: Σε ποιες περιοχές χιονίζει

Ξεκίνησε ο χιονιάς στην Εύβοια σήμερα, Τετάρτη παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με χιονοπτώσεις στα χωριά του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας.
Μηχανήματα της περιφέρειας βρίσκονται από Στενή προς Στρόπωνες και δουλεύουν για το άνοιγμα των δρόμων.
