«Άσπρη» ημέρα στην Εύβοια: Σε ποιες περιοχές χιονίζει

Ξεκίνησε ο χιονιάς στην Εύβοιας σήμερα, Τετάρτη παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Αυτή την ώρα χιονίζει στα χωριά του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων από Στενή προς Στρόπωνες, στην περιοχή του Άγιου και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας.

Μηχανήματα της περιφέρειας βρίσκονται από Στενή προς Στρόπωνες και δουλεύουν για το άνοιγμα των δρόμων.