Πύργος- Καλό Νερό- Τσακώνα: Προσοχή στους οδηγούς- Χύθηκε πιθανότατα πετρέλαιο στο οδόστρωμα

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των δήμων που διασχίζει η Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας και Καλού Νερού - Τσακώνας από το πρωί της Τετάρτης, λόγω ολισθηρότητας στο δρόμο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διαρροή πετρελαίου από βυτιοφόρο, (λόγω μυρωδιάς) που έχει προκαλέσει αρκετές εκτροπές οχημάτων ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το πρόβλημα με την ολισθηρότητα του δρόμου, ξεκινά από το ύψος του Ανεμοχωρίου, έως την Τσακώνα, μια αρκετά μεγάλη απόσταση, όπου και λόγω των ημερών η κίνηση είναι μεγάλη.

Πηγές του ilialive.gr ανέφεραν πως ακόμα και αν επιχειρηθεί πλύση οδοστρώματος το πρόβλημα δεν λύνεται. Θα γίνει προσπάθεια να ρίξουν πριονίδι, όμως δεν μιλάμε για μια μικρή απόσταση αλλά για δεκάδες χιλιόμετρα διαδρομής ανάμεσα σε δύο νομούς και δύο περιφέρειες…

Όπως μας ανέφεραν χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς γιατί ο κίνδυνος ατυχήματος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ήδη όπως αναφέραμε έχουν σημειωθεί αρκετές εκτροπές.

Η βροχή που έπεσε τις τελευταίες ώρες στην περιοχή, έχει επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Παράλληλα οι αρχές αναζητούν την "αιτία του κακού", δηλαδή το βυτιοφόρο που πιθανότατα μετέφερε πετρέλαιο και λόγω διαρροής προκάλεσε το πρόβλημα.

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας, τη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας των δήμων και της Περιφέρειας και Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηλείας και Μεσσηνίας, έχουν διασκορπιστεί σε διάφορα επικίνδυνα του οδικού άξονα, όπως για παράδειγμα στο Ανεμοχώρι, τις κατηφόρες Πεπέ, τον Καιάφα, είτε για να επέμβουν, είτε για να ενημερώνουν τους οδηγούς.