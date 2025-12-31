Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων αξίας 44.500 ευρώ στο Αγρίνιο

Υπόθεση κλοπής κοσμημάτων μεγάλης αξίας από οικία στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γυναίκας, καθώς και σε προσωρινά υπεύθυνου και ιδιοκτήτη εργαστηρίου κοσμημάτων για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, υπόθεση κλοπής κοσμημάτων, από οικία στο Αγρίνιο και σχηματίσθηκε ανάλογη δικογραφία σε βάρος ημεδαπής

γυναίκας.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος σε βάρος προσωρινά υπεύθυνου και ιδιοκτήτη εργαστηρίου κοσμημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας, η κατηγορούμενη από τις 17-11-2025 μέχρι και τις 20-11-2025, αφαίρεσε από την οικία της, διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας -44.500- ευρώ.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη πώλησε έναντι του χρηματικού ποσού των 1.500 ευρώ τα κοσμήματα σε εργαστήριο κοσμημάτων, όπου τα παρέλαβε ο προσωρινά υπεύθυνος του εργαστηρίου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.