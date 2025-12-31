Finos Film: Η κινηματογραφική ανασκόπηση για το 2025

Σε λίγες ώρες και αυτή η χρονιά θα είναι παρελθόν. Εύκολο ή δύσκολο, χαρούμενο ή στενάχωρο, με νέες ψυχές που ήρθαν στον κόσμο, αλλά και με απώλειες, το 2025 ρίχνει αυλαία και όλοι κάνουμε τους απολογισμούς μας. Η Finos Film, στην εκπνοή του έτους έκανε μία ανασκόπηση.

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών, δημιούργησε ένα βίντεο γεμάτο λάμψη, τραγούδι και χορό, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι αστέρες της χρυσής εποχής του κινηματογράφου στη χώρα μας, καθώς η ιδιαίτερη αυτή ανασκόπηση συνοδεύεται από σκηνές γνωστών και αγαπημένων φιλμ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η εταιρεία παραγωγής ταινιών έχει γράψει: «Η Ανασκόπηση της Finos Film για το 2025!

Χορέψαμε με κορίτσια για φίλημα, δίχως κήρυγμα. Με ένα σεισμούλη κουνηθήκαμε, αλλά τσικνήσαμε και το φχαριστηθήκαμε! Πετάξαμε αετό, διαβάσαμε ποίηση, ήρθε και η Πρωταπριλιά και ο αθλητισμός για μύηση! Γιορτάσαμε μαμάδες, τιμήσαμε μπαμπάδες, φτάσαμε μέχρι το Άμπου Ντάμπι, μα γυρίσαμε με τσέπες άδειες.

Το ‘παμε μια το ‘παμε δυο, δώσαμε και τα χέρια, στους φίλους τους αληθινούς χαρίσαμε αστέρια. Μια εικόνα χίλιες λέξεις, πόσες φωτογραφίες να αντέξεις, στη Δράμα φτάσαμε ξανά να συγχαρούμε τα παιδιά! Βάλαμε γυαλιά, φάγαμε καλά, τον κόσμο όλο γυρίσαμε, και στη γεωγραφία σκίσαμε. Φουλ του άσσου με βαλέ, η Βλαχοπούλου έχει καρέ.

Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, η ατμόσφαιρα το επιβάλλει. Ν’ αγκαλιαστούμε όπως παλιά. Να πιούμε και καμιά γουλιά. Να θυμηθούμε όμορφες ψυχές, και να μοιραστούμε ευχές. Καλή χρονιά φίλες και φίλοι, πάντα με υγεία και χαρά, και το 2026 να ’ναι γεμάτο με φως και σινεμά!».