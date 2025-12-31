Δέσποινα Βανδή: Το φιλί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και ο χορός του ηθοποιού

Μία βραδινή έξοδο στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, με το ζευγάρι να ένα ανταλλάσσει ένα φιλί ανάμεσα στον κόσμο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός εμφανίζονται να διασκεδάζουν σε μαγαζί της πόλης, ενώ στην παρέα τους βρισκόταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ακουστήκαν κομμάτια που έχει ερμηνεύσει η Δέσποινα Βανδή, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να χορεύει το «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ενώ στη συνέχεια έσκυψε στο μέρος της συντρόφου του, δίνοντάς της ένα φιλί.