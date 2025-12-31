Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Νέο «προσκλητήριο» για… πλειστηριασμό ακινήτων στην Αιγιάλεια τον Ιανουάριο

Στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών σφυριών αναμένεται να βρεθεί ξανά από τη νέα χρονιά ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος

Όπως αποκαλύπτει το newmoney, για τις 28 Ιανουαρίου 2026 δρομολογείται επαναληπτικός πλειστηριασμός για ακίνητα του ιδίου και της συζύγου του στην περιοχή της Αιγιαλείας, που βγήκαν αρχικά στις 19 Νοεμβρίου. Σε εκείνη τη φάση έγιναν τρεις πλειστηριασμοί, εκ των οποίων ο βασικός ήταν άγονος, ενώ οι άλλοι δύο (για κατάστημα και μικρό οικόπεδο στην ίδια περιοχή) οδήγησαν σε κατακύρωση.

Τι βγαίνει στο σφυρί

Το νέο σφυρί, με επισπεύδουσα τη doValue, στρέφεται κατά του Ασημάκη Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του Αναστασίας με βάση διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Ο πλειστηριασμός αφορά οικόπεδο με τα εντός αυτού κτίσματα, ήτοι μία διώροφη οικία εμβαδού 187,52 τ.μ., η οποία είναι αποπερατωμένη και ως έτος αποπεράτωσης θεωρείται το 2005, δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες εμβαδού 65 τ.μ. η κάθε μία με υπόγειο και διάφορους βοηθητικούς χώρους, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 20 τ.μ. περίπου στην είσοδο του οικοπέδου, μία πισίνα εμβαδού 85 τ.μ., σκεπασμένο μπάρμπεκιου και σκεπασμένες θέσεις στάθμευσης. Το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Το ακίνητο βρίσκεται στον οικισμό Άκολη της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης, του Δήμου Αιγιαλείας, και διαθέτει πρόσοψη στον αιγιαλό.

Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία, πρόκειται για διώροφη οικοδομή, δύο διώροφες κατοικίες με υπόγειο (ημιτελείς) τυπικής κατασκευής με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πισίνα εντός του παραπάνω οικοπέδου. Η διώροφη οικοδομή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου, είναι σε καλή κατάσταση συντήρησης και διαθέτει εύκολη πρόσβαση τόσο από το βόρειο τμήμα (αιγιαλό) όσο και από το δυτικό. Βόρεια της διώροφης οικοδομής εντοπίζεται η πισίνα εμβαδού 85 τ.μ. ενώ, ενώ νότια βρίσκεται κτίσμα πρόχειρης κατασκευής που εξυπηρετεί την στάθμευση αυτοκινήτων.

Επιπλέον, κατά την εξωτερική αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο διώροφες κατοικίες (με υπόγειο) βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου και, στην παρούσα φάση, είναι ημιτελείς, με την κτιριακή τους ετοιμότητα να θεωρείται ότι βρίσκεται στο 40%. Η τιμή πρώτης προσφοράς για το εν λόγω ακίνητο έχει οριστεί στις 593.100 ευρώ.

Δεδομένου του μικρού ποσού για το οποίο επισπεύδεται ο πλειστηριασμός είναι πιθανό να υπάρξει αναστολή του, στο βαθμό που μεσολαβήσει σχετική ανακοπή.

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έχει ήδη χάσει ένα σπίτι σε πλειστηριασμό. Συγκεκριμένα, στις 5 Φεβρουαρίου 2025 βγήκε στο σφυρί (και άλλαξε χέρια) ακίνητο του στην Κηφισιά. Πρόκειται για οικόπεδο 392,51 τ.μ. στη θέση Φοίνιξ-Αδάμες Νέας Κηφισιάς επί της οδού Ήρας 1, εντός του οποίου υπάρχει ημιτελής και επί της ουσίας εγκαταλελειμμένη διώροφη οικία συνολικής διαμορφωμένης μικτής επιφάνειας 354,02 τ.μ.

Μια ζωή επιτυχίες

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος γεννήθηκε στην Αμαλιάδα τον Φεβρουάριο του 1948 και δεν αρνήθηκε ποτέ την τσιγγάνικη καταγωγή του. Ο πατέρας του υπήρξε δεξιοτέχνης του κλαρίνου και ο ίδιος από μικρή ηλικία μυήθηκε στη δημοτική και λαϊκή μουσική, ενώ έμαθε να παίζει κιθάρα και κλαρίνο.

Ζώντας μέσα σε αντίξοες συνθήκες αναζήτησε την τύχη του στο τραγούδι ξεκινώντας με δημοτικά σε κέντρα και πανηγύρια, όπου τον ανακάλυψε ο Βασίλης Σαλέας. Μετά τον ερχομό του στην Αθήνα μπήκε στη δισκογραφία από το 1973 και το 1976 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του. Το 1984 συνεργάστηκε με τον Δ. Σαββόπουλο και στην καριέρα του έχει ερμηνεύσει τραγούδια των Καλδάρα, Σαλέα, Πάριου, Περπινιάδη, Σούκα κ.α. Παράλληλα, ο ίδιος έγραψε τραγούδια για σημαντικούς καλλιτέχνες όπως, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Παπάζογλου, η Γλυκερία κ.α.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν τα «Παντρεμένοι κι οι δυο» «Μελαχρινάκι», «Τα στέφανα», «Πληγωμένο χελιδόνι» και βέβαια το «Προσκλητήριο».

Εκτός από ερμηνευτής, δραστηριοποιήθηκε και επιχειρηματικά στο χώρο της διασκέδασης, κατά το παρελθόν, με το νυχτερινό κέντρο «Γέφυρα» στη λεωφόρο Ποσειδώνος.