Χριστίνα Κοραή: «Δύο υπουργοί ζήτησαν την απόλυσή μου»

Η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή αναφέρθηκε στη δημοσιογραφία αλλά και στις στυλιστικές της επιλογές, αποκαλύπτοντας πως δεν ακολουθεί τη μόδα.

"Είμαι κοκέτα, γιατί αγαπώ πολύ τον εαυτό μου. Ποτέ δεν ακολουθώ τη μόδα, πάντα φοράω πράγματα που μπορώ να υποστηρίξω. Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζουμε αυτό που θέλουμε, ότι και να είναι", σχολίασε αρχικά καλεσμένη στο Buongiorno.

"Εάν αγαπάμε τον εαυτό μας, φαίνεται σε πολλά πράγματα. Αν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε και τους άλλους. Ποιοι μας αγαπάνε πιο πολύ στη ζωή μας; Οι γονείς μας, κι εμένα η αδερφούλα μου, που την έχω χάσει, και μετά όλοι οι άλλοι. Πρέπει να αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας για να καλύπτουμε τα κενά".

"Η γιαγιά μου έλεγε ‘μην μου δώσεις αυτά που μπορώ να αντέξω’. Ο άνθρωπος είναι πολύ σκληρό ον, αντέχει πάρα πολλά πράγματα. Όταν έχασα την αδερφή μου είπα ότι δεν έχει νόημα η ζωή μου".

Έχοντας 40 χρόνια καριέρας στη δημοσιογραφία, με πολιτικό και ελεύθερο ρεπορτάζ, η Χριστίνα Κοραή αποκάλυψε πως αγαπάει πολύ το επάγγελμά της, ενώ για τη σχέση της με την τηλεόραση είπε:

"Είχα απίστευτες προτάσεις για την τηλεόραση, αλλά δεν μου άρεσε".

"Δεν αισθάνθηκα ποτέ υποτίμηση από τους άνδρες στη δουλειά. Έχω κάνει ότι ρεπορτάζ υπάρχει, τα πάντα. Το ρεπορτάζ είναι ένα".

Η αποκάλυψη για τις εκλογές του 2007

"Ο έρωτας χωράει, ο γάμος δεν χωράει", ήταν το σχόλιο της Χριστίνας Κοραή, η οποία στη συνέχεια προχώρησε σε μία αποκάλυψη για τις εκλογές του 2007:

"Ήμουν στη Μύκονο και έκανα διακοπές. Με παίρνει ένας φίλος μου, ο οποίος είναι πιλότος τζετ και μου λέει ότι έμαθε ότι ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τον ειδοποίησαν ότι θα πάει το C-130 να πάρει τον πρόεδρο Κάρολο Παπούλια. Του είπα να ρωτήσει εάν έχει κάποιο ιατρικό εξοπλισμό, να αποκλείσουμε το θέμα υγείας. Μου είπε όχι και σκέφτηκα ‘δεν γίνεται ανήμερα να γυρίσει’".

"Τότε υπήρχε συζήτηση για εκλογές, αλλά συζητούσαν για μετά τον Οκτώβριο – Νοέμβριο. Στην ίδια παραλία ήταν ένας υπουργός, τον πιάνω και του λέω ‘ξέρεις τίποτα για εκλογές;’. Μου λέει ‘ξέχνα το, μετά τον Οκτώβρη’. Κάλεσα άλλο κορυφαίο υπουργό, μου λέει ‘ξέχνα το Χριστινάκι, δεν θα γίνουν εκλογές τώρα’. Δεν του λέω βέβαια εγώ τι έχω μάθει. Σε κάποια στιγμή σε ταξίδι στο εξωτερικό ο Ρουσσόπουλος, που ήταν υπουργός Επικρατείας, είχε πει ‘τι ωραία μέρα για εκλογές στις 16 Σεπτεμβρίου’ και ήταν νωρίς για εκλογές, το συζητάγαμε".

"Κάλεσα τον Ρουσσόπουλο και μου λέει ‘δεν θα σου απαντήσω’, λέω κάτι συμβαίνει. Κάλεσα άλλον υπουργό και λέω ‘έχω αυτό, θέλω να μου πείτε ότι είμαι μέσα’. Του λέω την ημερομηνία και μου λέει ‘δικό σου’".

Όπως αποκάλυψε, "δύο υπουργοί της ΝΔ ζήτησαν την απόλυσή μου. Και τι έγινε;".

Η ιστορία πίσω από τα μαλλιά της

Στη συνέχεια αποκάλυψε την ιστορία για τα κοντοκουρεμένα της μαλλιά: "Ήθελα λίγο να τα κόψω. Γυρνάω και έχει γίνει ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία. Συναντώ στην Ελευθεροτυπία τον φωτογράφο μας, του λέω ‘είσαι εδώ, ενώ έχει σεισμό στην Τουρκία;’. Μου λέει ‘δεν με αφήνουν’. Πήγαμε πάνω στο γραφείο του διευθυντή σύνταξης και του είπαμε ‘φύγαμε’. ‘Φύγατε’, μας λέει".

"Εκεί πραγματικά ήταν η εικόνα της καταστροφής. Φεύγαμε 5 τα ξημερώματα με τον Τούρκο οδηγό και μεταφραστή και γυρνάγαμε στις 5 το απόγευμα. Έβαζα σε μία σακούλα τα ρούχα μου και τα έστελνα στο καθαριστήριο, ήμασταν μέσα στις σκόνες και στη λάσπη. Έγραφα και κοιμόμασταν 2 με 3 ώρες. Όταν γύρισα είπα ‘τέλος’ και τα κούρεψα".