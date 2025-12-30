Διαδηλωτής στάθηκε μόνος του απέναντι στους αστυνομικούς- Το viral βίντεο από το Ιράν

Καθισμένος οκλαδόν, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, μέχρι που καλύπτει το πρόσωπό του με τη μπλούζα του την ώρα που πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων. Απέναντί του, στέκουν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, με κράνη και ντυμένοι στα μαύρα. Κάποιοι από αυτούς πατούν με τα πόδια στο έδαφος.

Ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα καθισμένο στη μέση ενός δρόμου της Τεχεράνης, στο Ιράν , έχοντας απέναντι του αστυνομικούς με μοτοσικλέτες, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών, αναμεταδίδεται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί από τους χρήστες βλέπουν σε αυτό μια «ιρανική Τιενανμέν».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">December 29th, day 2 of <a href="https://twitter.com/hashtag/IranProtests?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IranProtests</a> that started by bazaar merchant strikes in Tehran, has spread to several cities and is still ongoing. One of the truly incredible scenes from today’s protest is an unarmed man sitting in front of the heavily armed forces of the regime. This… <a href="https://t.co/sS0Co8mnzK">pic.twitter.com/sS0Co8mnzK</a></p>— Youth for Iran (@YouthforIran_) <a href="https://twitter.com/YouthforIran_/status/2005718933668782207?ref_src=twsrc%5Etfw">December 29, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Tweeted with caption:<br>"Tehran, Iran, Last days of 2025. A man protesting the economical situation"<br>Some people are saying this reduces the protests to "Economic" issues.<br>No! This is a protest against the whole regime. We want total change, as we wanted in all previous uprisings. <a href="https://t.co/ki718SRSBM">pic.twitter.com/ki718SRSBM</a></p>— jadi (@jadi) <a href="https://twitter.com/jadi/status/2005726948685967678?ref_src=twsrc%5Etfw">December 29, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τα πλάνα, που αναμεταδόθηκαν κυρίως εκτός του Ιράν, θυμίζουν σε ορισμένους χρήστες τις εικόνες από τον άνδρα που στεκόταν μόνος απέναντι σε μια φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου όταν κατεστάλη το κίνημα του Ιουνίου του 1989 που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την επαλήθευση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα (29/12) γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Το AFP επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στη λεωφόρο Τζουμχουρί, στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού.

Το βίντεο και φωτογραφίες της σκηνής έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες “like”, κυρίως στο Instagram.