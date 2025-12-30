Σύλληψη 41χρονου για απόπειρα εκβίασης στην Πάτρα

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών βρίσκεται ένας 41χρονος Ρομά, ο οποίος συνελήφθη για υπόθεση απόπειρας εκβίασης, ενώ ταυτόχρονα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση ακόμη ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία άνδρα, ο οποίος ανέφερε ότι πριν από λίγες ημέρες δέχθηκε απειλές από τους δύο κατηγορούμενους, προκειμένου να τους καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 4.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, οι απειλές φέρονται να έγιναν με τη χρήση πιστολιού, ενώ το επίμαχο ποσό σχετιζόταν με δανεισμό 300 ευρώ που είχε λάβει ο παθών το περασμένο καλοκαίρι, με μηνιαίο τόκο.

Η Ασφάλεια Πατρών σχημάτισε τη σχετική δικογραφία για απόπειρα εκβίασης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο 41χρονος παραμένει κρατούμενος και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.