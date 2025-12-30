Πάτρα: Κλοπή σε περίπτερο από δυο ανήλικους

Περιστατικό κλοπής σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία της οδού Βορείου Ηπείρου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι δύο ανήλικοι Ρομά, οι οποίοι αφαίρεσαν προϊόντα από το περίπτερο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.