Ναύπακτος: Η φωτιά και οι 5 πέντε διαθήκες- Το μυστήριο μιας πιθανής διπλής δολοφονίας των αδελφών

Στο μικροσκόπιο των Αρχών επανέρχεται η υπόθεση του θανάτου των δύο ηλικιωμένων αδελφών στη Ναύπακτο που βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους μετά από φωτιά, τον Φεβρουάριο του 2024.

Νέα δεδομένα που ήρθαν στο φως, δύο χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα και ενισχύουν το ενδεχόμενο της διπλής δολοφονίας.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στην Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου, όπου μία 89χρονη γυναίκα και ο 84χρονος αδερφός της εντοπίστηκαν νεκροί.

Αρχικά είχε επικρατήσει το σενάριο της αυτοχειρίας, σύμφωνα με το οποίο, ο ηλικιωμένος άνδρας, φροντιστής της αδερφής του, φέρεται να έβαλε φωτιά στο δωμάτιο, καθώς δεν άντεχε άλλο το βάρος της κατάστασης και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η αδερφή του.

Ωστόσο, στενοί συγγενείς των δύο θυμάτων αμφισβήτησαν από την πρώτη στιγμή αυτή την εκδοχή. Όπως υποστηρίζουν είχαν συχνή επικοινωνία με τα δύο αδέλφια και ποτέ δεν είχε εκφραστεί από κανέναν απελπισία ή πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η φωτιά ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Δεν προκλήθηκε γενικευμένη ανάφλεξη στο σπίτι, ενώ η καύση εντοπίστηκε κυρίως στα σώματα των δύο ηλικιωμένων, χωρίς να επεκταθεί στον υπόλοιπο χώρο.

Επιπλέον, στο χώρο φέρεται να εντοπίστηκε εύφλεκτο υγρό, οινόπνευμα γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις οποίες στον οργανισμό του 84χρονου εντοπίστηκαν ηρεμιστικές ουσίες χωρίς να υπάρχει σχετικό ιατρικό ιστορικό ή συνταγογράφηση, όπως γραφει το protothema.gr.

Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την εμφάνιση πέντε διαφορετικών διαθηκών, εκ των οποίων η μία αναιρούσε την άλλη, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και έχει κινητοποιήσει εκ νέου τους συγγενείς.

Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε το 2024 από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών χαρακτηρίζεται από ασάφειες.

Οι Αρχές καλούνται να επανεκτιμήσουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν πλέον πίσω από το θάνατο των δύο αδελφών κρύβεται ένα τραγικό οικογενειακό αδιέξοδο ή ένα καλά συγκαλυμμένο έγκλημα.