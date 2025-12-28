Επανεξέταση του θανάτου δύο αδελφών το 2024 στη Ναύπακτο: Οι πέντε διαθήκες και τα στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές

Τα δύο αδέλφια, μια γυναίκα 89 ετών και ένας άνδρας 84, εντοπίστηκαν νεκρά έπειτα από φωτιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι τους τον Φεβρουάριο του 2024 στη Ναύπακτο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, οι πέντε διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά τον θάνατό τους προκάλεσαν ερωτήματα, καθώς περιείχαν αντικρουόμενες προβλέψεις, με μία από αυτές να αφήνει περιουσιακά στοιχεία στη γυναίκα που τους φρόντιζε και τους εντόπισε.

Το αρχικό συμπέρασμα ήταν ότι πιθανότατα ο 84χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι, ωστόσο όπως προέκυψε στη συνέχεια, η έκταση αυτής της φωτιάς δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί τον θάνατο των αδελφών.

Επίσης, οι συγγενείς τους είπαν ότι στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν μαζί τους, δεν τους είχαν εκφράσει κάποιο ιδιαίτερο προβληματισμό. Συγγενείς καταγγέλλουν επίσης, ότι στο δωμάτιο βρέθηκε και ένα μπουκάλι με οινόπνευμα, το οποίο δεν εξετάστηκε από τις Αρχές.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική, ο αδελφός είχε λάβει ηρεμιστικά χωρίς ωστόσο να του έχουν συνταγογραφηθεί τέτοια φάρμακα.