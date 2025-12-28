Γκύζη: Η οικογενειακή τραγωδία, το σημείωμα και το τραγικό τέλος

Ο 74χρονος φαίνεται πως είχε προετοιμάσει τον επίλογο στην καθημερινότητα που ζούσε τα τελευταία χρόνια με την άρρωστη σύζυγό του στην περιοχή του Γκύζη. Κάποιοι είπαν πως ήταν "κατάκοιτη", κάποιοι μιλούν για "άνοια". Όλοι λένε πάντως πως ήταν μόνο εκείνος που την φρόντιζε και δεν άντεχε άλλο.

Στο σημείωμα που άφησε πίσω του, έγραψε "Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση", μαζί με οδηγίες προς τον γιο του για το πού είχε κρύψει κάποια χρήματα. Στη συνέχεια, ακολούθησε τον τραγικό επίλογο στο υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη.

Πρώτα μαχαίρωσε την γυναίκα του στο λαιμό και όταν αντίκρισε την εικόνα με την 67χρονη σε λίμνη αίματος, ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου και έκανε βουτιά θανάτου. Εκείνη τελικά επέζησε, εκείνος όχι.

Άμεσα έφτασε στο σημείο Αστυνομία και ασθενοφόρο, που μετέφερε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Γείτονες του ζευγαριού είπαν πως είχε προηγηθεί άγριος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι. Ήταν ένας από τους πολλούς που είχαν το τελευταίο διάστημα ωστόσο δεν είχαν κληθεί ποτέ οι Αρχές.

Συγγενής του αυτόχειρα, είπε στους δημοσιογράφους ότι «ήταν κουραστική» η κατάσταση, με το πρόβλημα υγείας της γυναίκας.

Αργά το απόγευμα της Κυριακής (28/12/25) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά της σορού του ηλικιωμένου, ο οποίος κατέληξε στην οροφή διπλανού κτίσματος και ξεψύχησε.

Η κατάσταση της 67χρονης έχει σταθεροποιηθεί στο νοσοκομείο όπου θα παραμείνει για κάποια 24ωρα για νοσηλεία.