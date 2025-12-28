Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Θέα- Εκτενείς ζημιές

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Θέα το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου 2025.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Από το συμβάν προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην κατοικία.

Το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.