#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Θέα- Εκτενείς ζημιές

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Θέα το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου 2025.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Από το συμβάν προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην κατοικία.

Το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά σε σπίτι Πυροσβεστική Θέα Πατρών

Ειδήσεις