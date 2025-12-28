Γκύζη: Άφησε σημείωμα ο 74χρονος που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε στο κενό- Η 67χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Νεκρός βρέθηκε ο 74χρονος άνδρας μπροστά στην κατοικία του στου Γκύζη, το μεσημέρι της Κυριακής, έπειτα από τον τραυματισμό της συζύγου του. Η 67χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο.

Το ζευγάρι, και οι δύο Έλληνες, διέμενε σε ημιυπόγειο στην οδό Λοκρίδος 37.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας καβγάδισε με τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να έπασχε από άνοια, και τη χτύπησε με μαχαίρι πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, να επιχείρησε να περάσει σε διπλανό κτίριο με πρόθεσή του να αυτοκτονήσει, ωστόσο στην προσπάθειά του έπεσε τελικά στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η αστυνομία τον εντόπισε νεκρό στο οδόστρωμα μπροστά από την κατοικία. Κοντά στον δράστη βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε.

Πάνω στον άνδρα βρέθηκε σημείωμα για συγγενικό του πρόσωπο, πιθανόν για τον γιο του, στο οποίο έγραφε ότι «δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση».

Η γυναίκα διακομίστηκε εν ζωή και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: