Ισπανία: Σφοδρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες στη Μάλαγα- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Μούρθια

Ισχυρές εικόνες καταγράφουν το μέγεθος των χειμαρρωδών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή της Μαρμπέγια στη Μάλαγα, στη νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν δρόμους σε αρκετά χωριά της Μάλαγας να μετατρέπονται σε ορμητικά «ποτάμια» κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ από νωρίς το πρωί σήμερα (28.12.2025) οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί ποδός, πραγματοποιώντας εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"> GRANDES INUNDACIONES EN MARBELLA: Fuerte tormenta provoca inundaciones en Marbella, Málaga. <a href="https://t.co/eWq5n37jve">pic.twitter.com/eWq5n37jve</a></p>— La Derecha Diario España (@DerechaDiarioES) <a href="https://twitter.com/DerechaDiarioES/status/2005277563606729031?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2025</a></blockquote>

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, με μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι και καταρρακτώδεις βροχές τα τελευταία χρόνια, που τροφοδοτούνται από την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"> • España • La población de Estación de Cártama, Málaga, sufriendo graves inundaciones. <br><br>Múltiples calles de la zona más cercana al río Guadalhorce están anegadas y los puntos más débiles, ante las fuertes lluvias<a href="https://t.co/EHCDjDispW">https://t.co/EHCDjDispW</a> <a href="https://t.co/skzfgN98hj">pic.twitter.com/skzfgN98hj</a></p>— ???? ?????? (@CruxVincit) <a href="https://twitter.com/CruxVincit/status/2005275752955039812?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2025</a></blockquote>

Οι έντονες βροχοπτώσεις «έχουν ήδη προκαλέσει 339 περιστατικά, κανένα σοβαρό, στην Ανδαλουσία, κυρίως στην επαρχία της Μάλαγα», δήλωσε στο X, ο Αντόνιο Σανς Καμπέλο, επικεφαλής των επιχειρήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">El temporal de lluvia azota Málaga de madrugada, dejando desalojos en viviendas, calles inundadas y ríos desbordados <a href="https://t.co/AwZliLFaI2">https://t.co/AwZliLFaI2</a> <a href="https://t.co/6yaUMUwQxJ">pic.twitter.com/6yaUMUwQxJ</a></p>— 20minutos.es (@20m) <a href="https://twitter.com/20m/status/2005275304223555790?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2025</a></blockquote>