Ισπανία: Σφοδρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες στη Μάλαγα- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Μούρθια

Ισχυρές εικόνες καταγράφουν το μέγεθος των χειμαρρωδών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή της Μαρμπέγια στη Μάλαγα, στη νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν δρόμους σε αρκετά χωριά της Μάλαγας να μετατρέπονται σε ορμητικά «ποτάμια» κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ από νωρίς το πρωί σήμερα (28.12.2025) οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί ποδός, πραγματοποιώντας εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού.
Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, με μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι και καταρρακτώδεις βροχές τα τελευταία χρόνια, που τροφοδοτούνται από την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Οι έντονες βροχοπτώσεις «έχουν ήδη προκαλέσει 339 περιστατικά, κανένα σοβαρό, στην Ανδαλουσία, κυρίως στην επαρχία της Μάλαγα», δήλωσε στο X, ο Αντόνιο Σανς Καμπέλο, επικεφαλής των επιχειρήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.
Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι περιφερειακές αρχές διατηρούν το «επίπεδο έκτακτης ανάγκης» σε αυτό το στάδιο, ενώ η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί.
Ανατολικά της Ανδαλουσίας, η περιοχή της Μούρθια, στις ακτές της Μεσογείου, τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό σήμερα (28.12.2025) το πρωί με τον Aemet να κάνει έκκληση για «εξαιρετική προσοχή τις επόμενες ώρες» στη γειτονική περιοχή της Βαλένθια, λόγω του κινδύνου «σοβαρών ζημιών».
Η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.
Στην Ισπανία, μια χώρα με μεγάλη αποκέντρωση, η διαχείριση καταστροφών – ιδιαίτερα των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα – εμπίπτει στην ευθύνη των περιφερειακών αρχών.
