Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εκδηλώσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσωπήθηκε δυναμικά στις δύο σημαντικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Αραβο‑Ελληνικό Επιμελητήριο στην Αθήνα, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές του αραβικού κόσμου.

Τις εργασίες εκπροσώπησαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Τάκης Βασιλείου, και ο Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ, δρ Δημήτρης Καραγιάννης, οι οποίοι παρακολούθησαν τόσο την 7η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης “Meet the Arab Ambassadors” όσο και την 6η Ημερίδα “Επιχειρείν στον Αραβικό Κόσμο”, που πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο DivaniCaravel.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, διαπιστευμένοι Πρέσβεις αραβικών χωρών στην Ελλάδα παρουσίασαν το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που επικρατεί στις χώρες τους, αναδεικνύοντας τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρουν για συνεργασίες, επενδύσεις και εμπορικές συνεργασίες.

Στη συνέχεια, στη θεματική ημερίδα, Έλληνες Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με διαπίστευση σε αραβικά κράτη μοιράστηκαν εμπειρίες και εξειδικευμένες γνώσεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον στις συγκεκριμένες αγορές, δίνοντας πρακτικές κατευθύνσεις για αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και την ανάπτυξη βιώσιμων συνεργασιών.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων, οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας πραγματοποίησαν επαφές με Εμπορικούς Ακολούθους και εκπροσώπους των Πρεσβειών του Μαρόκου, της Αιγύπτου, της Τυνησίας και της Αλγερίας, με αντικείμενο τη δυνητική διερεύνηση συνεργασιών στον αγροδιατροφικό τομέα – με έμφαση κυρίως σε τυροκομικά προϊόντα και μέλι όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον – καθώς και στους τομείς της συσκευασίας και της τυποποίησης. Στόχος είναι, στο αμέσως επόμενο διάστημα, να δρομολογηθούν εποικοδομητικές επαφές, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση της Αχαΐας και ειδικότερα το λιμάνι της Πάτρας ως κόμβο εξαγωγικής δραστηριότητας.

Πρωτοβουλίες αυτού του είδους λειτουργούν ως καθοριστικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του νομού Αχαΐας και ευρύτερα, προσφέροντας πλατφόρμα δικτύωσης, ενημέρωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μέσα από τέτοιες δράσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους και επεκτείνουν την εξωστρεφή τους παρουσία στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για συνεχή στήριξη των μελών του σε πρωτοβουλίες που προάγουν την επιχειρηματική συνεργασία, ενισχύουν τις διεθνείς σχέσεις και ανοίγουν ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης για την παραγωγική Ελλάδα, αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση.