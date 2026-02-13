Η ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων, επίκεντρο του εργαστηρίου & της ενημερωτικής συνάντησης του έργου “CHERRY”

Άλλο ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του οικοσυστήματος της τοπικής Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ), ολοκλήρωσε με επιτυχία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό έργο «CHERRY» διοργάνωσε το 3ο θεματικό εργαστήριο, όπως επίσης την 6η Συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ) της Περιφέρειας.

Οι εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν στο κτίριο του "Κόμβου Καινοτομίας/Innovation Hub" της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Το 3ο θεματικό εργαστήριο, απευθυνόταν στους εννέα πολιτιστικούς φορείς που υπέβαλαν «προτάσεις ιδεών» ψηφιοποίησης πολιτιστικής δημιουργίας, τον Νοέμβριο 2024 μετά από ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας. Το εργαστήριο είχε στόχο την αναβάθμιση των προτάσεων μέσα από την ανάπτυξη στοχευμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων. Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε φορέα και της «πρότασης – ιδέας» που κατέθεσε, ενισχύοντας την εμβέλεια της πολιτιστικής δημιουργίας με νέες, καινοτόμες αφηγήσεις και την περαιτέρω διείσδυση σε νέα ακροατήρια της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Οι φορείς που συμμετείχαν, είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τα περιεχόμενα και τις ενότητες του σχεδίου και να συνομιλήσουν με τους εξωτερικούς συνεργάτες της Περιφέρειας για το πλαίσιο συνεργασίας, προκειμένου να εντοπισθούν και να αναλυθούν τα κρίσιμα σημεία για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας.

Ακολούθησε η 6η Συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) με συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στην συνάντηση συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Τάκης Παπαδόπουλος, που μαζί με την υπεύθυνη του έργου Σοφία Καρβέλη, καλωσόρισαν τους προσκεκλημένους και επισήμαναν την προσπάθεια της Περιφέρειας για την ενίσχυση της ΠΔΒ και την σημασία που έχει το έργο CHERRY για την υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και την προβολή – παρουσίαση καλών πρακτικών από άλλες χώρες τις Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, η Κωνσταντίνα Σιούντρη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων, ανέλυσε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί πλέον να ‘’υπηρετήσει’’ την Πολιτιστική μας Κληρονομιά, παρουσιάζοντας Καινοτόμες Μεθόδους Τεκμηρίωσης Ιστορικών Κτιρίων.

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα κυριότερα επιτεύγματα της Πιλοτικής Δράσης και του έργου CHERRY, ενώ η Κωνσταντίνα Βαρελά, Ιστορικός – Μουσειολόγος από το Μουσείο Κοτσανά, μίλησε για τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν από την Διεθνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Τεργέστη τον Οκτώβριο 2025, στο πλαίσιο του έργου.

Η διοργάνωση των εκδηλώσεων, εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου ευρωπαϊκής συνεργασίας «CHERRY» : «Καθιστώντας τον Πολιτισμό το Νο1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης» που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Interreg Europe 2021-2027. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (CCIs) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων.

Περισσότερες πληροφορίες για το “CHERRY” είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου: https://www.interregeurope.eu/cherry

FACEBOOK https://www.facebook.com/profile.php?id=100094168691817

T WITTER https://twitter.com/INTERREG_CHERRY

LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/interreg-europe-cherry/