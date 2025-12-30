Ρεβεγιόν στα μπλόκα για τους αγρότες: Διευκολύνουν τους εκδρομείς και ετοιμάζουν νέα κλιμάκωση μετά τις γιορτές

Αποφασισμένοι να κάνουν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες, οι οποίοι, ωστόσο, χαλαρώνουν για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες.

Αμέσως μετά θα σκληρύνουν εκ νέου τη στάση τους, αναλόγως με τις αποφάσεις που θα πάρουν στην πανελλαδική σύσκεψη την ερχόμενη Κυριακή, στην οποία, πάντως, δεν θα προσέλθουν οι αγρότες των μπλόκων που έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες εξακολουθούν να μένουν αμετακίνητοι. Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις μετά την Πρωτοχρονιά.

Χαλαρώνουν ωστόσο τους αποκλεισμούς, για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς, διατηρώντας όμως τα τρακτέρ σε κομβικά σημεία και πάνω στις εθνικές οδούς.

Στις 4 Ιανουαρίου η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων

«Κλείδωσε» για την ερχόμενη Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Στη σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουν με τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης θα έχουν συμπληρώσει 36 ημέρες με τα τρακτέρ τους στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Μπλόκο Αγγελοκάστρου: Σανό, κοπριά και πορτοκάλια πέταξαν σε γραφεία βουλευτών

Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.

Το μπλόκο παραμένει ενεργό, ενώ από αύριο το πρωί αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.