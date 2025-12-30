Αγρότες: Την Κυριακή στα Μάλγαρα αποφασίζουν για τα επόμενα βήματα- Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για την ταλαιπωρία χιλιάδων εκδρομέων παρά τα ανοιχτά μπλόκα

Παρά το γεγονός ότι ο κρατικός μηχανισμός παίζει το «χαρτί» της ταλαιπωρίας απέναντι στους αγρότες, καθυστερώντας -κυρίως τις προηγούμενες ημέρες- τη μετακίνηση χιλιάδων εκδρομέων, αφού τα μπλόκα είχαν ανοίξει, η Ελληνική Αστυνομία κάνει λόγο για «στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Όπως επισημαίνει, σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας».

Στο σημείο αυτό, εστιάζει στο κυκλοφοριακό κομφούζιο που παρατηρείται στο Κάστρο Βοιωτίας, γνωστοποιώντας πως η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Η ΕΛ.ΑΣ κάνει λόγο για «εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού» και υποστηρίζει ότι «στην πραγματικότητα αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος».

Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτει άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους, την ώρα που τα μπλόκα χαλαρώνουν σε σημεία της χώρας ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας.

Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.