Πάτρα: Λαμπάδιασε σπίτι στα Μποζαΐτικα- Με εγκαύματα μια γυναίκα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε σπίτι νωρίτερα στα Μποζαΐτικα της Πάτρας και στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μέσα στο σπίτι ήταν μια γυναία η οποία έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 άνδρες με έξι οχήματα.