Πάτρα: Λαμπάδιασε σπίτι στα Μποζαΐτικα- Με εγκαύματα μια γυναίκα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη καταστροφή έχει υποστεί το σπίτι
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε σπίτι νωρίτερα στα Μποζαΐτικα της Πάτρας και στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μέσα στο σπίτι ήταν μια γυναία η οποία έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 άνδρες με έξι οχήματα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr