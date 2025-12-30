Back to Top
Πάτρα: Λαμπάδιασε σπίτι στα Μποζαΐτικα- Με εγκαύματα μια γυναίκα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη καταστροφή έχει υποστεί το σπίτι

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε σπίτι νωρίτερα στα Μποζαΐτικα της Πάτρας και στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μέσα στο σπίτι ήταν μια γυναία η οποία έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 άνδρες με έξι οχήματα.

