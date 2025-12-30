Λάππα: Tην Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου η κηδεία του 30χρονου Αλέξανδρου

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 30χρονο Αλέξανδρο Παπαζαφείρη στο Λάππα Δυτικής Αχαΐας.

Ο νεαρός κατέληξε μετά από το τροχαίο που σημειώθηκε στο Λάππα ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Η κηδεία του θα γίνει στις 3 αύριο το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάππα Αχαΐας.

Παρά το βαρύ πένθος τους, οι οικείοι του αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του, χαρίζοντας έτσι ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.