Χριστουγεννιάτικη τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητήριαση σε δείπνο και πέθαναν

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης ως αιτία θανάτου εικάζεται η τροφική δηλητηρίαση μετά από γεύμα που έφαγε η οικογένεια στις 23 Δεκεμβρίου.

Η 50χρονη Αντονέλα ντι Ιέλσι και η 15χρονη Σάρα ντι Βίτα πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών το Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο Cardarelli στη νότια Ιταλία.

Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι χριστουγεννιάτικες γιορτές μιας οικογένειας στην Ιταλία όταν μια μητέρα και η κόρη της πέθαναν μετά από ένα εορταστικό δείπνο.

Το μενού περιλάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά, ανάμεσά τους και μύδια - πιάτα που παραδοσιακά απολαμβάνουν στην περιοχή την περίοδο των Χριστουγέννων.

Μητέρα και κόρη παρουσίασαν τα ίδια συμπτώματα - ναυτία και έντονο κοιλιακό άλγος - τις ημέρες μετά το γεύμα με αποτέλεσμα να γίνει εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Πρώτη άφησε την τελευταία της πνοή η 15χρονη στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου και ακολούθησε η μητέρα της, λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο πατέρας και σύζυγός, Τζιάνι, ο οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Spallanzani της Ρώμης.

Μητέρα και κόρη είχαν πάει άλλες δύο φορές στο νοσοκομείο - στις 25 και 26 Δεκεμβρίου - πριν να επιστρέψουν στο νοσοκομείο το Σάββατο με ακόμα πιο έντονα συμπτώματα.

Η μοναδική που γλίτωσε ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας, 18 ετών, η οποία εκτιμάται ότι δεν έφαγε στο μοιραίο δείπνο.

Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα τροφίμων από το σπίτι της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων κονσερβών και φρέσκων προϊόντων, για να προσδιορίσει ποιο προϊόν μπορεί να προκάλεσε τη δηλητηρίαση.