Αίγιο: Τροχαίο ατύχημα με τέσσερις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Αίγιο , προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Από τη σύγκρουση, τα οχήματα εξετράπησαν της πορείας τους και προσέκρουσαν στην είσοδο εγκαταστάσεων εταιρείας που βρίσκεται στο σημείο.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Αιγίου. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια αποχώρησαν, καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.