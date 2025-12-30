Πάτρα: Δύο ανήλικοι 12 και 13 ετών συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό 15χρονου έξω από σχολείο

Εξελίξεις σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης σχετικά με τον σοβαρό ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή, που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πάτρας προχώρησε άμεσα στην ταυτοποίηση των δραστών, με αποτέλεσμα την προσαγωγή και σύλληψη δύο ανήλικων, ηλικίας 12 και 13 ετών. Ο 15χρονος αναγνώρισε τους δύο ανήλικους ως τα άτομα που του επιτέθηκαν απρόκλητα, ενώ κατήγγειλε και απειλή με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται ακόμη τρία άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Παράλληλα, οι γονείς των δύο ανήλικων συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ η υπόθεση χειρίζεται πλέον η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.