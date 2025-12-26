Tο πιο κρύο χωριό της Ελλάδας, όπου έχει πέσει χιόνι ακόμα και τέλη Ιουνίου

Για τα ελληνικά δεδομένα, όπου ακόμη και οι βορειότερες περιοχές σπάνια αντιμετωπίζουν πραγματικά πολικές συνθήκες, οι χαμηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται σχεδόν κάθε χειμώνα στο Κάτω Νευροκόπι αρκούν για να του έχουν αποδώσει εδώ και χρόνια τον χαρακτηρισμό «Σιβηρία της Ελλάδας».

Ο χαρακτηρισμός μπορεί να μοιάζει με εύκολο δημοσιογραφικό τίτλο, όμως δεν απέχει από την πραγματικότητα, καθώς το 2021 τον είχε υιοθετήσει και ο ίδιος ο δήμαρχος της περιοχής σε επίσημη επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών.

Οι θερμοκρασίες το αποδεικνύουν για αυτό το χωριό. Τα Χριστούγεννα του 2021 η περιοχή «γιόρτασε» στους -11°C, ενώ την Πρωτοχρονιά του 2019 ο υδράργυρος έπεσε στους -21°C. Τον Ιανουάριο του 2017 οι κάτοικοι έκλειναν τον μήνα με -18°C, ενώ στους -21 είχε βρεθεί και τον Δεκέμβριο του 2005. Μολονότι συχνά αναπαράγεται ο ισχυρισμός ότι έχει φτάσει και τους -28°C, αυτό δεν επιβεβαιώνεται επίσημα, καθώς η χαμηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα παραμένει το -27,8°C της Πτολεμαΐδας το 1963.

Χειμώνας… μέχρι τον Ιούνιο

Δεν είναι μόνο το ψύχος, αλλά και η διάρκειά του που κάνουν το Κάτω Νευροκόπι ξεχωριστό, καθώς ο χειμώνας εκεί μπορεί να κρατήσει 6-7 μήνες. Το 1996, για παράδειγμα, είχε σημειωθεί χιονόπτωση στα τέλη Ιουνίου – ένα γεγονός που είχε γίνει ακόμη και ερώτηση στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» τη δεκαετία του 2000.