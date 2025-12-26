Tο πιο κρύο χωριό της Ελλάδας, όπου έχει πέσει χιόνι ακόμα και τέλη Ιουνίου

Ο χειμώνας εκεί διαρκεί έως και 7 μήνες - Η εξήγηση που δίνουν οι μετεωρολόγοι
Για τα ελληνικά δεδομένα, όπου ακόμη και οι βορειότερες περιοχές σπάνια αντιμετωπίζουν πραγματικά πολικές συνθήκες, οι χαμηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται σχεδόν κάθε χειμώνα στο Κάτω Νευροκόπι αρκούν για να του έχουν αποδώσει εδώ και χρόνια τον χαρακτηρισμό «Σιβηρία της Ελλάδας».
Ο χαρακτηρισμός μπορεί να μοιάζει με εύκολο δημοσιογραφικό τίτλο, όμως δεν απέχει από την πραγματικότητα, καθώς το 2021 τον είχε υιοθετήσει και ο ίδιος ο δήμαρχος της περιοχής σε επίσημη επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών.
Οι θερμοκρασίες το αποδεικνύουν για αυτό το χωριό. Τα Χριστούγεννα του 2021 η περιοχή «γιόρτασε» στους -11°C, ενώ την Πρωτοχρονιά του 2019 ο υδράργυρος έπεσε στους -21°C. Τον Ιανουάριο του 2017 οι κάτοικοι έκλειναν τον μήνα με -18°C, ενώ στους -21 είχε βρεθεί και τον Δεκέμβριο του 2005. Μολονότι συχνά αναπαράγεται ο ισχυρισμός ότι έχει φτάσει και τους -28°C, αυτό δεν επιβεβαιώνεται επίσημα, καθώς η χαμηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα παραμένει το -27,8°C της Πτολεμαΐδας το 1963.
Χειμώνας… μέχρι τον Ιούνιο
Δεν είναι μόνο το ψύχος, αλλά και η διάρκειά του που κάνουν το Κάτω Νευροκόπι ξεχωριστό, καθώς ο χειμώνας εκεί μπορεί να κρατήσει 6-7 μήνες. Το 1996, για παράδειγμα, είχε σημειωθεί χιονόπτωση στα τέλη Ιουνίου – ένα γεγονός που είχε γίνει ακόμη και ερώτηση στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» τη δεκαετία του 2000.
Τι λένε οι μετεωρολόγοι
Για τους μετεωρολόγους το φαινόμενο δεν είναι αίνιγμα. Το οροπέδιο του Νευροκοπίου, σε υψόμετρο 559 μέτρων, περιβάλλεται από βουνά που λειτουργούν σαν «τείχος» εμποδίζοντας τις θερμές αέριες μάζες να εισέλθουν. Έτσι δημιουργείται ένα μικροκλίμα το οποίο επιτρέπει στο ψύχος να παραμένει εγκλωβισμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με συνθήκες που πράγματι θυμίζουν –τηρουμένων των αναλογιών– σιβηρική στέπα.
Η καθημερινότητα με πολύ κρύο και η πατάτα με παγκόσμια φήμη
Για τους περίπου 2.157 κατοίκους, αυτή η βαρυχειμωνιά αποτελεί μέρος της κανονικότητάς τους. Το κρύο αρχίζει συνήθως τον Οκτώβριο και κρατάει μέχρι τον Απρίλιο – ενίοτε και τον Μάιο – με χιόνια που συχνά φτάνουν τα δύο μέτρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ντόπιους δεν είναι η χαμηλή θερμοκρασία, αλλά το αυξημένο κόστος θέρμανσης.
Ωστόσο, οι ακραίες συνθήκες έχουν χαρίσει στο Νευροκόπι κάτι πολύτιμο: πατάτες διεθνώς αναγνωρισμένες ως προϊόν Π.Γ.Ε. από το 2002. Η μακρά παρουσία χιονιού εμποδίζει τη διπλή σοδειά, αφήνοντας το έδαφος να «ξεκουραστεί», ενώ το κρύο ενισχύει το άμυλο και τα ιχνοστοιχεία, δίνοντας στις ποικιλίες Spunta, Agria και Lizeta την ξεχωριστή γεύση που τις έχει κάνει διάσημες.
