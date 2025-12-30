Ο καιρός παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς: Χιόνι… μέχρι τη θάλασσα;

Ανάρτηση για τον καιρό της παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς έκανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του κάνει λόγο για χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα για το επόμενο διήμερο. Οι χιονοπτώσεις που δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση θα σημειωθούν στην Εύβοια και τα ορεινά.

Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει μέχρι τη θάλασσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πασπάλες χιονιού αναμένονται μετά το ρεβεγιόν και στα ορεινά της Αττικής, οι οποίες θα φτάσουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

«”Πασπάλες χιονιού μέχρι τη Θάλασσα;”

Ακολουθεί χάρτης με τις περιοχές που θα χιονίσει το επόμενο διήμερο σε χαμηλά υψόμετρα.

Αξίζει να σημεριωθεί ότι:

Οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

Περισσότερο χιόνι θα πέσει στην Εύβοια και στα ορεινά.

Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει λίγο μέχρι τη θάλασσα.

Στην Αττική (μετά το ρεβεγιόν) “θα πασπαλίσει” στα ορεινά ενώ νιφάδες χιονιού θα πεσούν και χαμηλότερα.

Θα το δαγκώσουμε το επόμενο διήμερο- με τους βοριάδες να ξυρίζουν.

Καλή πρωτοχρονιά!».