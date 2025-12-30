Μήνυση από τον αγροσυνδικαλιστή Γιώργο Μπότα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Μηνυτήρια αναφορά, κατά παντός υπευθύνου, για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της δικογραφίας» σχετικά με την έρευνα που διενεργείται για επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε στον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης ο αγρότης από το μπλόκο των Μαλγάρων Γιώργος Μπότας.

«Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Θα το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι την τελική δικαίωση για να τελειώνει ο πόλεμος λάσπης που έχω δεχτεί, χωρίς να μου δώσουν το δικαίωμα να αποδείξω την αθωότητά μου, καθώς διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα, που αυτό ήταν κατάπτυστο» δήλωσε ο κ. Μπότας, εξερχόμενος από το δικαστικό μέγαρο.

Δεν απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρχουν «κάποιες ελλείψεις στοιχείων» από ιδιοκτήτες χωραφιών τα οποία καλλιεργεί, αλλά τόνισε πως τα χωράφια «δεν είναι φαντάσματα» και ότι ανήκουν σε «πραγματικούς ιδιοκτήτες» εντός του νομού. «Κάθε χρόνο παράγω 250 τόνους ρύζι, ξοδεύω 30.000 ευρώ σε εφόδια, 10.000 ευρώ σε αρδευτικά τέλη, τα οποία δηλώνω, πραγματική παραγωγή» προσέθεσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπότας.

Ερωτηθείς, μεταξύ άλλων, για τη δέσμευση των λογαριασμών του, σημείωσε: «Έχουν σταματήσει τα πάντα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να ζήσει χωρίς λογαριασμό; Ούτε η δουλειά μου μπορεί να περπατήσει πλέον, ούτε η ζωή μου. Έχουν σταματήσει τα πάντα. Έχουν πέσει όλοι γύρω μου, ευτυχώς, να με βοηθήσουν. Έχω φτάσει, από ένα σημείο που ήμουν επιχειρηματίας, αυτή τη στιγμή να είμαι ζητιάνος, από τη μία μέρα στην άλλη. Όποιος μπορεί αυτό να το κατανοήσει, ας το κατανοήσει. Οι υπόλοιποι που θέλουν να συνεχίσουν να πετάνε λάσπη χωρίς να υπάρχει κάποια καταδίκη, ας το κάνουν».

Η δικηγόρος του κ. Μπότα, Ανθούλα Ανάσογλου, σημείωσε ότι «δεν μπορούν να καταπατούνται τα δικαιώματα του κάθε ελεγχόμενου» και το «τεκμήριο της αθωότητάς του» και, μεταξύ άλλων, προσέθεσε: «Ο εντολέας μου, μόλις χθες ενημερώθηκε από τις αρμόδιες αρχές για τα υποτιθέμενα αδικήματα, για τα οποία κρίνεται ύποπτος -όχι κατηγορούμενος- για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων, για τα οποία υπήρχε το έσχατο μέτρο της δέσμευσης των λογαριασμών. Ακόμη στοιχεία της δικογραφίας δεν έχουμε λάβει, αυτό θα γίνει με την κλήση του ως ύποπτος, έχει πάρει μόνο τη διάταξη, επαναλαμβάνω χθες. Όταν λοιπόν ο ίδιος ενημερώνεται, όπως λέει το Σύνταγμα και οι νόμοι, χθες, δεν μπορεί κάποιος άλλος να ενημερώνεται πριν από αυτόν […] Και θα δούμε αν διαπράττεται και το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, διά του Τύπου πλέον», ανέφερε η κ. Ανάσογλου και προσέθεσε -μεταξύ άλλων- πως ο εντολέας της «ό,τι έχει εισπράξει, το έχει δηλώσει και ό,τι ακίνητο υπάρχει, άρα δεν έχουμε κάτι ύποπτο. Όλα είναι απλώς μια διασταύρωση φορολογικών στοιχείων».