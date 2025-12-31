Ποια ήταν η Tatiana Schlossberg, εγγονή του John F. Kennedy, που πέθανε στα 35 της

Η δημοσιογράφος περιβάλλοντος και συγγραφέας έδωσε μια γενναία μάχη με μια επιθετική μορφή λευχαιμίας, αφήνοντας πίσω της ένα συγκινητικό έργο
Η Tatiana Schlossberg, κόρη της Caroline Kennedy και εγγονή του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ John F. Kennedy, πέθανε σε ηλικία 35 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο τελικού σταδίου.
Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της με ανάρτηση που κοινοποιήθηκε από το John F. Kennedy Library Foundation. «Η όμορφη Tatiana μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε το μήνυμα.
Τον περασμένο Νοέμβριο, η Schlossberg, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στην κλιματική κρίση, είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με μια επιθετική μορφή καρκίνου και ότι οι γιατροί της είχαν δώσει λιγότερο από έναν χρόνο ζωής. Σε ένα βαθιά προσωπικό δοκίμιο που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα στο The New Yorker με τίτλο A Battle With My Blood, αποκάλυψε ότι τον Μάιο του 2024, λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία με σπάνια μετάλλαξη.
«Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι τα παιδιά μου, των οποίων τα πρόσωπα ζουν μόνιμα στο εσωτερικό των βλεφάρων μου, δεν θα με θυμούνται», έγραφε. Περιέγραφε τις θεραπείες που ακολούθησε, όπως χημειοθεραπείες και μεταμόσχευση μυελού των οστών, σημειώνοντας ότι η πρόγνωση παρέμενε δυσμενής. Μιλούσε, επίσης, με πόνο για τον χρόνο που αναγκάστηκε να στερηθεί με τη νεογέννητη κόρη της λόγω του αυξημένου κινδύνου λοιμώξεων.
Στο ίδιο κείμενο, αναφερόταν στον φόβο για τον πόνο που θα προκαλούσε η απώλειά της στην οικογένειά της, η οποία έχει βιώσει επανειλημμένα τραγωδίες. Ο παππούς της δολοφονήθηκε το 1963, ενώ ο θείος της, John F. Kennedy Jr., σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999. Εξέφραζε, επίσης, την απογοήτευσή της για τον ρόλο του θείου της, Robert F. Kennedy Jr., στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.
Παρακάτω η τελευταία φωτογράφισή της, για το newyorkmag, στο οποίο μίλησε για τη μάχη της με τον καρκίνο, την οικογένεια και τη δράση της.
Πριν τη δημόσια εξομολόγησή της για την ασθένειά της, η Tatiana Schlossberg είχε χτίσει μια σημαντική καριέρα στη δημοσιογραφία. Υπήρξε συγγραφέας του βιβλίου Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have και συνεργάστηκε με τους New York Times, καλύπτοντας θέματα κοινωνικά και περιβάλλοντος. Το 2021 είχε γράψει για καινοτόμες προσπάθειες αξιοποίησης της θερμότητας του London Underground για τη θέρμανση κατοικιών, στο πλαίσιο της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής.
«Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη ιστορία στον κόσμο. Είναι μια ιστορία που αφορά τα πάντα», είχε δηλώσει στο NBC News το 2019. «Αφορά την επιστήμη και τη φύση, αλλά και την πολιτική, την υγεία και την οικονομία».
Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, George Moran, τα δύο μικρά παιδιά τους, τους γονείς της Caroline Kennedy και Ed Schlossberg, καθώς και τα αδέλφια της Rose και Jack Schlossberg.
Η δημοσιογράφος και ξαδέρφη της, Maria Shriver, τη χαρακτήρισε σε ανάρτησή της ως «γενναία, δυνατή και θαρραλέα». «Η Tatiana ήταν μια σπουδαία δημοσιογράφος που χρησιμοποίησε τις λέξεις της για να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους για τη Γη και το πώς μπορούμε να τη σώσουμε. Ήταν γεμάτη φως, χιούμορ και χαρά», έγραψε, περιγράφοντάς τη ως μια γυναίκα έξυπνη, ζεστή και βαθιά αγαπητή.
