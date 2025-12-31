Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της στην ορεινή Αχαΐα- Στάση στην Κέρτεζη

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακο...

Η νέα ανάρτηση

Στιγμιότυπα από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα δημοσίευσε η Κλέλια Ανδριολάτου

Το μοντέλο και ηθοποιός έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και πραγματοποίησε μια χειμερινή απόδραση με την παρέα της.

Η νέα της ανάρτηση αφορά το χωριό Κέρτεζη

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κλέλια Ανδριολάτου

