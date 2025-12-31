Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της στην ορεινή Αχαΐα- Στάση στην Κέρτεζη

Στιγμιότυπα από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα δημοσίευσε η Κλέλια Ανδριολάτου

Το μοντέλο και ηθοποιός έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και πραγματοποίησε μια χειμερινή απόδραση με την παρέα της.

Η νέα της ανάρτηση αφορά το χωριό Κέρτεζη