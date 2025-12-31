Κάτω Αχαΐα: Σύλληψη αλλοδαπού για υπόθεση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί χθες το απόγευμα στην Κάτω Αχαΐα, στο πλαίσιο ελέγχων για εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που το διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.