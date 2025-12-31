Μάκης Κατσιγιάννης: «Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για το 2026 και τις προοπτικές του»

Ο Μάκης Κατσιγιάννης, Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας, τοποθετείται για τη σημασία του απολογισμού και τον σχεδιασμό των στόχων της νέας χρονιάς.

Η ανακοίνωση του Μάκη Κατσιγιάννη αναφέρει τα εξής:

Η Πρωτοχρονιά αποτελεί σημείο αναφοράς για απολογισμό και σχεδιασμό. Το 2026 ανοίγει έναν νέο κύκλο ευθύνης και προοπτικής για την Αχαΐα, με στόχο την ουσιαστική πρόοδο και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα όταν συνοδεύεται από σχέδιο, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με καθαρές πολιτικές επιλογές και σαφή προσανατολισμό, η πρόοδος γίνεται πράξη και αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο.

Η υπευθυνότητα, ο ουσιαστικός διάλογος και η συνεννόηση αποτελούν τη βάση για να προχωρήσει ο τόπος μπροστά. Το ζητούμενο για τη νέα χρονιά είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική της Αχαΐας και να δημιουργήσει σταθερές προοπτικές για το μέλλον.

Το 2026 μπορεί να γίνει χρονιά σταθερότητας, προόδου και ουσιαστικών αποτελεσμάτων για την Αχαΐα. Με προσήλωση στις αξίες μας και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για έναν τόπο με προοπτική και ποιότητα.