Περού: Σύγκρουση τρένων στο Μάτσου Πίτσου

Τραγωδία συνέβη σε σύγκρουση δύο τρένων που σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στη διάσημη ακρόπολη των Ίνκα, το Μάτσου Πίτσου, στο νοτιοανατολικό Περού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 40 τουριστών, με 20 από αυτούς να είναι νοσηλεύτονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το Reuters, από τη σύγκρουση των τρένων στο Περούν έχασε τη ζωή του ο ένας μηχανοδηγός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι εθνικότητες των τραυματιών.

Το Μάτσου Πίτσου, το οποίο έχει ενταχθεί από το 1983 στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 4.500 επισκέπτες ημερησίως, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από το εξωτερικό, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο γίνεται αρχικά με τρένο και στη συνέχεια με λεωφορείο.