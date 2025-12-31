Πάτρα: Ανοιχτά τα καταστήματα έως τις 20:00 σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς

Με διευρυμένο εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στην Πάτρα σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές του χρόνου με μεγαλύτερη ευελιξία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αγοραστικό κοινό που θα κινηθεί για δώρα, είδη εορταστικού τραπεζιού και τις τελευταίες αγορές πριν την αλλαγή του χρόνου.

Αμέσως μετά, η αγορά θα παραμείνει κλειστή για τις προβλεπόμενες αργίες. Ειδικότερα, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα θα είναι κλειστά, ενώ την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 δεν θα λειτουργήσουν. Κλειστή θα παραμείνει η αγορά και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, ημέρα των Θεοφανείων.

Οι έμποροι της Πάτρας εκφράζουν την προσδοκία για αυξημένη εμπορική κίνηση τις τελευταίες ημέρες του έτους και απευθύνουν κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν την τοπική αγορά, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα της πόλης κατά την εορταστική περίοδο.