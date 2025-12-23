Φόρμα, μουσική και χιόνι! Η Ηρώ αλλάζει χρόνο με «Όλο το μπλε»- Το νέο cd και η εμφάνιση στο σαλέ των Καλαβρύτων- Τι λέει στο thebest

Oι εμφανίσεις της στο "Καφεθέατρο" έχουν γίνει talk of the town

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος και μαζί με αυτόν και ο τρόπος που κοιτάζουμε όσα αφήνουμε πίσω, η Ηρώ επιστρέφει με ένα CD που συμπυκνώνει μουσικές εμπειρίες και διαδρομές, συνομιλεί με το παρόν της και ορίζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται καλλιτεχνικά το «βλέμμα» της με ορίζοντα τον μέλλοντα χρόνο. Το «Όλο το μπλε», που κυκλοφόρησε πλέον ολοκληρωμένο, μετά από 8 χρόνια δισκογραφικής «ησυχίας», έρχεται να ενώσει τραγούδια γραμμένα σε διαφορετικές φάσεις ζωής, κάποια γεννημένα την περίοδο της απομόνωσης του covid, κάποια ξεχασμένα σε συρτάρια, κάποια ολοκαίνουργια, όλα όμως βαθιά ειλικρινή και με το ιδιαίτερο προσωπικό της αποτύπωμα. Το ομώνυμο τραγούδι είχε κυκλοφορήσει μήνες πριν, σαν προμήνυμα. Τώρα, το «μπλε» απλώνεται ολόκληρο. Και η Ηρώ, σηκώνεται για το χατίρι του- και όχι μόνο- από το πιάνο, φοράει φόρμα γυμναστικής και «τα σπάει» με ποπ και ροκ στο «Kαφεθέατρο» στην Αθήνα, φέροντας στη σκηνή τον άλλο… εαυτό της, χαρίζοντας βραδιές που ισορροπούν ανάμεσα στο τραγούδι, την ένταση, το γέλιο, την άμεση επαφή με το κοινό, και την «γυμναστική» της συνύπαρξης. Για όλα αυτά μιλάμε σήμερα στο thebest.gr καθώς το ημερολόγιο πλησιάζει στο τέλος του, και η Ηρώ ετοιμάζεται να ανέβει, για την αλλαγή του χρόνου, στο… βουνό. Η 31η Δεκεμβρίου, θα τη βρει στο σαλέ του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, σε ένα ρεβεγιόν μέσα στο χιόνι, εκεί όπου οι ευχές ακούγονται λίγο πιο καθαρά και τα όνειρα πατάνε πιο στέρεα στη φύση τους, παρά την ολισθηρή επιφάνεια του πάγου. Το βουνό και το χιόνι άλλωστε κουβαλούν για την Ήρω πολλές αναμνήσεις: λευκές και γκρίζες. Το σκι υπήρξε κάποτε μεγάλη αγάπη, και τώρα επιστρέφει ως μνήμη, εικόνα και συναίσθημα, μέσα από φωτογραφίες και στιγμές με τον γιο της που σήμερα λειτουργούν σαν ήσυχες υπενθυμίσεις μιας αγαπημένης διαδρομής. Σε αυτή τη συνάντηση μουσικής, γιορτής, χαράς και ...χειμώνα, η Ηρώ μάς μιλάει για το «Όλο το μπλε», για τη δουλειά της, για τη σκηνή και για τη ζωή, όπως ακριβώς είναι.

ΕΓΡΑΨΑ ΑΥΤΟ ΤΟ CD ΓΙΑΤΙ

Η ανάγκη να επικοινωνήσεις τη μουσική σου είναι κάτι ανεξήγητο. Είναι μια άγραφη συνομιλία. Είναι η μοναχικότητά σου που θέλει να έρθει σε επαφή με τη μοναχικότητα των άλλων ανθρώπων. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι οι τέχνες φέρνουν κοντά τους ανθρώπους ως κοινωνικοποίηση. Νομίζω ότι ουσιαστικά τη μοναχικότητά τους ενώνουν και μέσα από αυτήν την ένωση συναντάς άλλους εαυτούς… Γι’ αυτό και η τέχνη μιλάει τελείως διαφορετικά στον καθένα. Ας μην μπερδεύουμε τις δημόσιες σχέσεις των επαγγελματιών με αυτήν τη «συνένωση» που παράγεται από τη μοναχικότητα του καθενός μας. ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΣΕ ΦΑΣΗ

Κάποια από αυτά που έγραψα εγώ έγιναν κατά τον κορονοϊό. Κάποια άλλα μετά. Και το τραγούδι «Οι γυναίκες» υπήρχε χρόνια σε ένα συρτάρι και αποφάσισα τελευταία στιγμή να το εντάξω σε αυτήν τη δουλειά. Βασικά το είχα ξεχάσει ότι το είχα γράψει… κι αυτό ισχύει για έναν μεγάλο αριθμό τραγουδιών! Χαχαχα

Υπάρχουν και τρία τραγούδια που έχουν γράψει ο Πάνος Τερζής τη μουσική και η Σοφία Σουερέφ τους στίχους. Και αυτά τα τρία τραγούδια τα αγάπησα από την πρώτη στιγμή και ήθελα πολύ να τα τραγουδήσω και ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που μου τα εμπιστεύτηκαν.

<iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/track/4gpVwb0MCQoabB9Ewe7LtS?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>

<iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/track/2mBtV4ZcIy0A8i5aoHj6cQ?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ

Το «Όλο το μπλε»! Στίχοι της Μαίρης Κολώνια. Μου το έστειλε και μέσα σε μισή ώρα το είχα γράψει. Και ήταν ζεϊμπέκικο. Ποιος να το φανταζόταν… Και η Μαίρη έπειτα με έπεισε να το τραγουδήσω εγώ και ναι, είχε δίκιο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕ

Κανένα τραγούδι δεν με δυσκολεύει. Ή θα το γράψω ή δε θα το γράψω και δε θα μου αρέσει. Δεν το παλεύω ώρες για να βρω πώς θα γινόταν. Θα ήταν άσκοπο.

Αυτό με το οποίο ασχολούμαι ώρες είναι η ενορχήστρωση. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολλή δουλειά για το πού θέλεις να κατευθύνεις μια μελωδία και παράλληλα πώς θα ήθελες να ακούγεται.

<iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/track/0QHriYXz41qPVSzKiFmBJG?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>

ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΜΕ «ΠΟΝΑΕΙ» ΌΤΑΝ ΤΟ ΑΚΟΥΩ

Τα κομμάτια που είναι γραμμένα παρατηρώντας τον δικό σου πόνο ή ακόμα πιο έντονα, τον πόνο των άλλων, αυτά είναι που σε στοιχειώνουν όταν τα ακούς. Σε αυτόν τον δίσκο υπάρχουν δύο τραγούδια που μου προκαλούν μια ένταση, θα έλεγα.

Το ένα είναι των παιδιών και λέγεται «Ο καθρέφτης», το οποίο μιλάει για τις κακοποιημένες γυναίκες με έναν τρόπο πολύ εσωτερικό, σαν καθρέφτης…

Το άλλο είναι το «Βαθιά θάλασσα». Αυτό το έγραψα έχοντας έναν βαθύ πόνο για τους κατατρεγμένους αυτής της γης που δεν έχουν ούτε τόπο να ακουμπήσουν, που κανείς δεν τους θέλει, που παλεύουν μέσα σε θάλασσες, που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους χωρίς να καταλαβαίνουν καν γιατί… που το μόνο που σκέφτονται είναι πως κάπου, κάποτε, κάπως θα ξανασυναντηθούν… έστω και στην άλλη πλευρά, όπως λέει το τραγούδι.

<iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/track/2NCzeCyGWjhvFOn4LBq1po?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>

ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ

Μα φυσικά οι «Νικητές». Οι «Νικητές» αποτυπώνουν ακριβώς την αγάπη μου για τη ζωή, την αγάπη μου για τον εαυτό μου και τα λάθη μου. Την πίστη μου ότι όσο κι αν η ζωή μας πονάει, εμείς θα βαδίζουμε μόνοι, ίσως και προδομένοι, αλλά Νικητές και ερωτευμένοι με τη ζωή…

<iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/track/0AddKa2YLPtbokCglCQjyM?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>

ΤΑ 8 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ

Νικητές: Ζωή

Όλο το μπλε: Ελλάδα

Δραπέτης: Το όνειρο…

Μικρούλες στιγμές: Αυτογνωσία

Να μου γελάς: Έρωτας

Γυναίκες: Αλήθειες…

Καθρέφτης: Πληγές

Βαθιά θάλασσα: Άνθρωποι… ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΝ ΘΑ ΑΓΑΠΗΘΕΙ, ΑΛΛΑ ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΝΑΙ

Το «Βαθιά θάλασσα». Δεν πίστευα ότι δε θα αγαπηθεί, όμως επειδή οι άνθρωποι αποφεύγουν να κοιτάνε την αλήθεια στα μάτια, φοβήθηκα ότι θα αποφύγουν τον πόνο που γεννάει η συνειδητοποίηση του πόνου των άλλων… ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Όχι, δεν θα απαντήσω. Θα ήταν λάθος μου και πραγματικά δεν γνωρίζω κιόλας. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ CD

Ταξιδεύοντας ή κολλημένος στην κίνηση. Θα έχει ένα νόημα να βοηθήσω με κάποιον τρόπο να «μεταφερθεί» κάπου όπου θα ήθελε πραγματικά να βρίσκεται. ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ CD ΗΤΑΝ ΜΗΝΥΜΑ, ΘΑ ΗΤΑΝ

«Έτσι είμαι εγώ» χαχαχαχαχα

<iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/track/4gK48hrsjhSR4XnNqrnFbs?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>

<iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/track/0hyXaVohYc6Zt6Rtmobhla?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ…

Ααααα, αυτό θα είναι ένα υπέροχο ρεβεγιόν. Στο Χιονοδρομικό των Καλαβρύτων, με όλους εκείνους που θέλουν να «μιλήσουν στον ουρανό» για τα όνειρά τους και τις επιθυμίες τους για το 2026.

Η φύση είναι ο ιδανικός σύντροφος να μιλήσουμε με μια αλήθεια που γεννιέται στα έγκατα της ανθρώπινης υπόστασής μας. Τι πιο όμορφο μέσα σε ένα βουνό, όπου η ηχώ είναι ο εαυτός σου;… ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΌΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΣΤΟ LIVE ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ

«Μικρούλες στιγμές»… Όλοι οι στίχοι είναι μια τεράστια αγάπη για ό,τι αφήσαμε πίσω μας και η αγάπη για εμάς τους ίδιους που αντέξαμε και φανήκαμε θαρραλέοι, αγκαλιάσαμε τους φόβους μας, τα λάθη μας και γίναμε κάπως καλύτεροι…

<iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/track/5poUjZDlX6c0qUcwbmzP3z?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>

ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ

Μια βραδιά, όπου «η συνύπαρξη και η μοναχικότητα» θα συναντηθούν και θα καθίσουν μαζί σε ένα τραπέζι και θα ευχηθεί ο ένας στον άλλον υγεία, αγάπη και πολύ γέλιο για το 2026… Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΚΙ

Ήταν μια αγαπημένη και ερασιτεχνική σχέση που όμως μου έχει δώσει μεγάλες χαρές αλλά και τη μεγαλύτερη λύπη, μετά από το ατύχημα που είχα στην Αυστρία που με καθήλωσε για πάρα πολύ καιρό με χειρουργεία και πολύ πόνο. Τώρα, έχοντας βάλει ένα τέλος σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου, μπορώ να κοιτάζω τον γιο μου να χαίρεται κάνοντας σκι και να κάνει όσα θα ήθελα κι εγώ. Μου φτάνει που μπόρεσα να το ζήσω.

ΣΤΑ LIVE ΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΦΕΘΕΑΤΡΟ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΑΝΟ

Καλέ, χοροπηδάω και χορεύω τρεις ώρες. Ούτε εγώ δεν το πίστευα… χχαχαχαχα. Όχι, εντάξει, το πίστευα γιατί με ξέρω. Περνάμε βραδιές μοναδικές με γέλιο, με ευχάριστη διάθεση, με γνωστά τραγούδια που έγραψαν ιστορία μέσα στον χρόνο, ελληνικά και ξενόγλωσσα, και μπορώ να πω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό και για μένα και για όσους το ακούνε! Έχω τα καλύτερα σχόλια εδώ και χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό! Κυρίως μιλάνε όλοι για την καλή φυσική μου κατάσταση! χαχαχαχαχα ΝΙΩΘΩ ΟΤΙ ΔΕΝΩ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΕΝΑ LIVE ΟΤΑΝ

Γελάμε μαζί. Ναι, το γέλιο είναι η ισχυρότερη ένδειξη κοινού τόπου σκέψης.