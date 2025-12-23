Πάτρα: Ο Άι- Βασίλης έχει σταθμεύσει στα...Ψηλά Αλώνια- ΦΩΤΟ

Η ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σε επιχείρηση
Ο Άι- Βασίλης και φέτος έχει σταθμεύσει με το έλκηθρό του στην Πάτρα και συγκεκριμένα στα Ψηλά Αλώνια.
Κάθε χρόνο επιχείρηση στην περιοχή τραβά τα βλέμματα με την εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση,η οποία είναι από τις πιο πολυφωτογραφημένες.
Το βράδυ ειδικά με όλα τα λαμπάκια αναμμένα, το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο "μαγικό".
Πάτρα: «Ξεπερνούν τις 15.000 οι κοινωνικά ευάλωτοι» λέει στο thebest.gr ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ- 15 άτομα στο Υπνωτήριο
Χριστούγεννα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού- Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Ευλογιά: Nέα κρούσματα στη Δυτική Ελλάδα- 6 στην Αχαΐα, 19 στην Ηλεία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr