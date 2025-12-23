Πάτρα: Ο Άι- Βασίλης έχει σταθμεύσει στα...Ψηλά Αλώνια- ΦΩΤΟ

Ο Άι- Βασίλης και φέτος έχει σταθμεύσει με το έλκηθρό του στην Πάτρα και συγκεκριμένα στα Ψηλά Αλώνια.

Κάθε χρόνο επιχείρηση στην περιοχή τραβά τα βλέμματα με την εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση,η οποία είναι από τις πιο πολυφωτογραφημένες.

Το βράδυ ειδικά με όλα τα λαμπάκια αναμμένα, το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο "μαγικό".