Πάτρα: «Ξεπερνούν τις 15.000 οι κοινωνικά ευάλωτοι» λέει στο thebest.gr ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ- 15 άτομα στο Υπνωτήριο

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων στηρίζει περισσότερους από 30.000 πολίτες μέσω των κοινωνικών του δομών, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Πρόεδρός του, Θεόδωρος Τουλγαρίδης.

Όπως εξηγεί, ο αριθμός των ωφελούμενων από τις δομές του Οργανισμού είναι ιδιαίτερα μεγάλος. «Αν συνυπολογίσουμε όλες τις υπηρεσίες, όπως τα ΚΑΠΗ, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Υπνωτήριο και τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές, οι ωφελούμενοι ξεπερνούν τις 30.000», αναφέρει χαρακτηριστικά. Από αυτούς, περίπου 15.000 είναι οικονομικά ευάλωτοι πολίτες, ενώ οι άστεγοι που φιλοξενούνται σε μηνιαία βάση κυμαίνονται από 15 έως 20 άτομα. Παράλληλα, σημειώνει ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν φιλοξενηθεί συνολικά περίπου 400 άστεγοι.

Τα βασικά προβλήματα των ωφελούμενων

Ο κ. Τουλγαρίδης τονίζει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι πολλαπλά. «Πρώτα έρχεται η ανάγκη για τροφή, ακολουθεί η στέγη και στη συνέχεια η οικονομική αδυναμία», επισημαίνει. Όπως εξηγεί, «πολλοί συμπολίτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε σε βασικές ανάγκες, όπως η πληρωμή φαρμάκων, ενώ συχνά χρειάζονται υποστήριξη για την ένταξή τους σε επιδόματα και προγράμματα, αλλά και βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας».

Διανομές τροφίμων και στήριξη από τον Δήμο

Σε ό,τι αφορά τη σίτιση και την υλική βοήθεια, ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ αναφέρει ότι «πραγματοποιούνται διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον Δήμο Πατρέων». «Δεχόμαστε και δωρεές, όμως δεν είναι αρκετές για να καλύψουν όλες τις ανάγκες», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «καθημερινά παρασκευάζονται περίπου 200 μερίδες φαγητού για τους ωφελούμενους».

Το υπνωτήριο και οι αυξημένες ανάγκες

Αναφερόμενος στο Υπνωτήριο του Δήμου Πατρέων, ο κ. Τουλγαρίδης σημειώνει πως αυτή την περίοδο φιλοξενούνται 15 άτομα, με τον μέσο όρο να φτάνει τα 20 άτομα, ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.

Στόχος η ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι ο τελικός στόχος είναι τα κοινωνικά αυτά προβλήματα να εκλείψουν. «Εμείς, με πράξεις, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αντιμετώπισή τους», τονίζει, επισημαίνοντας ότι «ο ΚΟΔΗΠ συνεχίζει καθημερινά τη μάχη για τη στήριξη των πιο αδύναμων πολιτών της Πάτρας».