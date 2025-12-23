Δυτική Ελλάδα: 61 παραβάσεις στην 25η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη Δυτική Ελλάδα, όπου την 25η εβδομάδα της εκστρατείας (15 έως 21 Δεκεμβρίου 2025) βεβαιώθηκαν 61 παραβάσεις, αριθμός που κατατάσσει την Περιφέρεια ανάμεσα στις πρώτες πανελλαδικά μετά την Αττική, την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.

Συνολικά, στο ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 15.610 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 1.021 παραβάσεις.

Από αυτές, οι 920 αφορούσαν οδηγούς, εκ των οποίων 34 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής, ενώ 101 παραβάσεις καταγράφηκαν σε επιβάτες δικύκλων.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις αφορούσαν:

802 οδηγούς δικύκλων (31 διανομείς),

93 επιβάτες δικύκλων και

118 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ο.Ε.Π.Τ.Α., με αυξημένη παρουσία και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, αλλά και σε επαγγελματίες διανομείς, όπου η χρήση κράνους παραμένει κρίσιμο ζήτημα οδικής ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) στέλνει σαφές μήνυμα αυστηροποίησης των ποινών. Για τη μη χρήση κράνους προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου, 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ. Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., η εκστρατεία δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην αλλαγή νοοτροπίας και στην εμπέδωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η παρουσία της Αστυνομίας στους δρόμους της Δυτικής Ελλάδας και όλης της χώρας θα συνεχιστεί καθημερινά, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Γιατί, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.