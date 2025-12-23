Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης στην Κωνσταντινούπολη: Εμπιστεύτηκε τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και έχασε €60.000

Θύμα ερωτικής απάτης που της κόστισε 60.000 ευρώ έπεσε μια Ελληνίδα στην Κωνσταντινούπολη με τουρκικά μέσα ενημέρωσης να ονοματίζουν τον δράστη ως τον «Μουράτ από τον Λίβανο».

Η περιπέτεια για την Ελένη Μ. ξεκίνησε όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον «Μουράτ» με τον οποίο είχε συνάψει ερωτική σχέση.

«Είμασταν μαζί για μήνες. Ήθελα να ανταλλάξω κάποια από τα χρήματά μου σε δολάρια. Εκείνος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Τον εμπιστεύτηκα και του έδωσα 60.000 ευρώ. Επέστρεψε με 70.000 δολάρια. Όταν, όμως, πήγα για να τα ανταλλάξω εκ νέου, μου είπαν ότι ήταν πλαστά» ανέφερε στην καταγγελία της η Ελληνίδα τουρίστρια.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει, μάλιστα, το ζευγάρι να μπαίνει σε ανταλλακτήριο.