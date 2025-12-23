Ποιος σκοτώνει τους ταράνδους του Άγιου Βασίλη;

Στη βόρεια Φιλανδία, εκεί όπου η Λαπωνία προβάλλεται ως το «επίσημο σπίτι του Άγιου Βασίλη», οι εκτροφείς ταράνδων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα, ανησυχητική πραγματικότητα: όλο και περισσότεροι τάρανδοι εντοπίζονται νεκροί.

«Αυτοί είναι οι τάρανδοι του Άγιου Βασίλη. Είμαστε πραγματικά τυχεροί, γιατί ο Άγιος Βασίλης τους χρειάζεται μόνο μία μέρα τον χρόνο. Έτσι, μπορούμε να πετάμε μαζί τους τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου», λέει ο Γιούχα Κουγιάλα, εκτροφέας ταράνδων της περιοχής.

Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, το κοπάδι των ταράνδων του Κουγιάλα βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν ασυνήθιστο κίνδυνο. Σχεδόν σε καθημερινή βάση, ο ίδιος συναντά κουφάρια ταράνδων και αποδίδει την ευθύνη σε έναν απρόσμενο «ένοχο»: τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς ενδέχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία να έχει επιπτώσεις που φτάνουν μέχρι το “σπίτι του Άγιου Βασίλη”.

Η οικογένεια του Κουγιάλα εκτρέφει ταράνδους στο Κουουσάμο, στη βόρεια Φινλανδία. Πιο πρόσφατα, άρχισε να υποδέχεται στο κτήμα του τουρίστες που ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο, αναζητώντας μια μοναδικά γιορτινή εμπειρία. Στην Λαπωνία, οι εκατοντάδες χιλιάδες τάρανδοι που περιπλανώνται σε αυτή την περιοχή αποτελούν μεγάλο πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Έχοντας μετονομάσει τη φάρμα του σε «The World of Reindeer», ο Κουγιάλα επωφελείται από την τουριστική άνθηση.

Για τους επισκέπτες, οι τάρανδοι είναι η ζωντανή ενσάρκωση των Χριστουγέννων. Για τον Κουγιάλα και τους άλλους εκτροφείς ταράνδων, είναι ζήτημα επιβίωσης.

«Φέτος είναι η χειρότερη χρονιά σε αυτήν την περιοχή», λέει ο Κουγιάλα στο CNN, καθώς σκύβει δίπλα σε ένα κουφάρι ταράνδου που βρίσκεται στο χιόνι. Ο τάρανδος που κοιτάζει σκοτώθηκε από έναν λύκο λίγες μέρες πριν. O θηρευτής τον έχει κατασπαράξει και τα αποτυπώματά του βρίσκονται γύρω από το κουφάρι του άτυχου ζώου. Έκτοτε, αλεπούδες και κοράκια πλησιάζουν το νεκρό ζώο για να αποτελειώσουν ό,τι απέμεινε.

Η απώλεια θηλυκών ταράνδων, όπως αυτή, είναι ιδιαίτερα επώδυνη για τον Κουγιάλα καθώς χρειάζονται περίπου δύο χρόνια για να φτάσει ένας τάρανδος σε σεξουαλική ωριμότητα και κάθε θηλυκό συνήθως γεννά μόνο ένα μικρό ετησίως. Το Φινλανδικό Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας εκτιμά ότι ο ιδιοκτήτης ενός θηλυκού ταράνδου στην ακμή της ζωής του υφίσταται ζημία 1.572 ευρώ (1.835 δολάρια) όταν σκοτώνεται. Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι λένε ότι πλέον αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους υποβάλλοντας αιτήσεις για αποζημίωση από τη φινλανδική κυβέρνηση, η οποία, όπως παραπονιούνται, δεν επαρκεί για να καλύψει τα έξοδά τους.

«Είναι πραγματικά λυπηρό. Πραγματικά, πραγματικά λυπηρό», λέει ο Κουγιάλα. «Η ισορροπία δεν είναι σωστή. Οι λύκοι είναι τόσοι πολλοί που απειλούν ολόκληρο το σύστημα εδώ… Απλώς σκοτώνουν, σκοτώνουν, σκοτώνουν».

«Αν δεν κάνουμε τίποτα, σε λίγα χρόνια ολόκληρες περιοχές δεν θα έχουν πια τάρανδους», προσθέτει.

Στοιχεία από το Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας, έναν ερευνητικό οργανισμό που λειτουργεί υπό το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας, επιβεβαιώνουν ότι έχει σημειωθεί δραματική αύξηση στον πληθυσμό των λύκων στη Φινλανδία τα τελευταία χρόνια, από περίπου 295 την άνοιξη του 2024 σε περίπου 430 φέτος, ο υψηλότερος αριθμός εδώ και δεκαετίες.

Ο Σύνδεσμος Εκτροφέων Ταράνδων στη Φινλανδία, ο οποίος πραγματοποιεί συνεχή καταμέτρηση, αναφέρει ότι περίπου 1.950 τάρανδοι έχουν σκοτωθεί από λύκους μόνο φέτος – αύξηση σχεδόν 70% σε σχέση με πέρυσι.

Γιατί αυξάνονται οι λύκοι στη Φιλανδία;

Ενώ οι πληθυσμοί λύκων έχουν αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη, η πιο δημοφιλής εξήγηση για τη Φινλανδία και για τον αριθμό ρεκόρ επιθέσεων λύκων στις βόρειες περιοχές εκτροφής ταράνδων βρίσκεται εκατοντάδες μίλια μακριά: βαθιά στα ρωσικά χαρακώματα της Ουκρανίας.

Η θεωρία είναι ότι οι τάρανδοι της Φινλανδίας σκοτώνονται από ρωσικούς λύκους οι οποίοι διασχίζουν τα σύνορα μήκους άνω των 800 μιλίων που εκτείνονται μεταξύ των δύο χωρών.

Το γιατί ακριβώς οι λύκοι σε αυτές τις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές περνούν στη Φινλανδία αποτελεί αντικείμενο συνεχούς επιστημονικής συζήτησης. Ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η υλοτομία καταστρέφει τους χώρους όπου ζουν τα άγρια ζώα σε αυτή την περιοχή.

Μια πιο δημοφιλής θεωρία μεταξύ Φινλανδών επιστημόνων και κτηνοτρόφων ταράνδων “δείχνει” την Ουκρανία. Λένε ότι στη Ρωσία πλέον κυνηγιούνται λιγότεροι λύκοι, επειδή πολλοί ικανοί άνδρες —ανάμεσά τους και κυνηγοί— έχουν στρατολογηθεί ή κινητοποιηθεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση αρπακτικών όπως αρκούδες, λύγκες και λύκοι, που κυνηγούν σε μεγάλο βαθμό ταράνδους.

«Η κατάσταση χειροτέρευσε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία… Οι λύκοι έρχονται από τη ρωσική πλευρά», λέει ο Κουγιάλα, δείχνοντας προς τα ρωσικά σύνορα, μόλις 25 μίλια από τη γη του. «Δεν έχει μείνει κανείς να κυνηγάει τους λύκους», προσθέτει.

Η θεωρία που κατηγορεί τη Ρωσία για τα δεινά της χώρας ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το γενικό αντιρωσικό αίσθημα που διέπει τον φινλανδικό λαό, ο οποίος, εδώ και δεκαετίες προετοιμάζεται για μια πιθανή σύγκρουση με τον γείτονά του.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η θεωρία στερείται βαρύτητας. Το Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας έχει αναλύσει χιλιάδες δείγματα γενετικού υλικού λύκων από όλη τη χώρα την τελευταία δεκαετία και πρόσφατα παρατήρησε μια απότομη αύξηση των λύκων. Οι επιστήμονές του έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα ζώα αυτά πιθανότατα προέρχονται από την άλλη πλευρά των ρωσικών συνόρων.

Δεδομένου του αδιαφανούς συστήματος τήρησης αρχείων στη Ρωσία, πρόκειται για μια θεωρία που δεν είναι ακόμη δυνατό να αποδειχθεί. Ωστόσο, ο αριθμός των ανδρών που είναι διαθέσιμοι για κυνήγι έχει σαφώς μειωθεί.

Αν και οι λύκοι της Φινλανδίας εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως είδος που απειλείται με εξαφάνιση, τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση προώθησε νομοθεσία που θα επιτρέπει το κυνήγι λύκων. Οι οικολόγοι έχουν εκφράσει ανησυχία, αλλά το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας λέει ότι αναγνωρίζει την ανάγκη για έλεγχο του πληθυσμού.

Στις περιοχές εκτροφής ταράνδων, είχαν ήδη χορηγηθεί ειδικές άδειες κυνηγιού – και κτηνοτρόφοι όπως ο Κουγιάλα βγαίνουν συχνά έξω με τα σκυλιά και τα τουφέκια τους, ψάχνοντας στο χιόνι για ίχνη λύκων.

πηγη news247.gr